En medio del debate sobre la reforma laboral en Argentina, un estudio de Bumeran reveló que las habilidades blandas se consolidaron como el atributo más demandado —y al mismo tiempo más escaso— en los procesos de selección de personal.

Según la investigación, el 68% de los especialistas en Recursos Humanos en Argentina considera que estas competencias son prioritarias al momento de evaluar candidatos. La tendencia se replica en otros países de la región: 69% en Perú y Chile, 62% en Ecuador y 57% en Panamá.

El informe se basó en un relevamiento a 509 especialistas en Recursos Humanos de esos cinco países.

Las habilidades blandas más buscadas

Dentro de este grupo de competencias, el estudio identificó cuáles son las más valoradas por las empresas.

Responsabilidad y puntualidad

La responsabilidad y la puntualidad encabezan el ranking.

El 47% de los especialistas consultados señaló que estas son las habilidades más buscadas y, al mismo tiempo, las más difíciles de encontrar en los candidatos.

Empatía y comunicación

El podio se completa con:

Empatía (46%)

Comunicación (42%)

Estas capacidades son valoradas por su impacto en el clima laboral, la colaboración entre equipos y la resolución de conflictos dentro de las organizaciones.

Qué habilidades técnicas siguen siendo clave

Si bien las habilidades blandas ganaron protagonismo, las competencias técnicas o habilidades duras continúan siendo relevantes en el mercado laboral.

Entre las más requeridas aparecen:

Manejo de equipos y maquinaria específica (40%)

Dominio de software informático (35%)

Incorporación de nuevas tecnologías (32%)

Manejo de un segundo idioma (32%)

Según explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint, el cambio en las prioridades del mercado es claro.

“Las habilidades blandas se han transformado en un diferencial clave para la empleabilidad y el desarrollo profesional, incluso por encima de muchas competencias digitales”, afirmó.

Cómo evalúan las empresas estas habilidades

El estudio también indagó en qué momento del proceso de contratación las empresas detectan estas capacidades.

El 75% de los especialistas indicó que las habilidades se evidencian principalmente durante el período de prueba del trabajador.

En cambio, el 25% considera que estas aptitudes pueden identificarse desde la entrevista laboral.

Qué edad tiene el talento más valorado

Los especialistas también identificaron diferencias según el grupo etario.

Habilidades blandas

Las personas de 31 a 40 años son consideradas las que muestran mayor desarrollo de habilidades blandas.

Habilidades técnicas

En cambio, el segmento de 41 a 50 años lidera en competencias técnicas, según la percepción de los expertos en Recursos Humanos.

Cómo capacitan las empresas a sus empleados

El informe también muestra que las compañías están implementando estrategias para mejorar las habilidades de sus trabajadores.

Actualmente, 6 de cada 10 empresas desarrollan programas de capacitación.

Para habilidades técnicas

Las principales herramientas son:

Programas de formación

Eventos y conferencias

Rotación de tareas

Plataformas de aprendizaje

Para habilidades blandas

Las organizaciones impulsan:

Talleres de desarrollo personal

Programas de coaching y mentoría

Iniciativas de diversidad e inclusión

Estas acciones buscan mejorar el clima laboral, la colaboración entre equipos y la adaptación a cambios organizacionales.