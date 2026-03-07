Sentencia millonaria a árbitros en conflicto gremial en Argentina

La interna de los árbitros tuvo otro capítulo que se dirimió en la Justicia. El Juzgado Civil N°33 condenó a Sergio Pezzotta, líder de UADA (Unión de Árbitros Deportivos de Argentina), a reparar con 337 millones de pesos a Guillermo Marconi, secretario general del SADRA (Sindicato de Árbitros de la República Argentina) por daño moral. La sentencia agrega 70 millones de pesos de costas, actualizado con intereses. El rosarino no es el único que tendrá que pagar esta suma actualiza; también, Carlos Mihura y Juan Carlos Del Fueyo, quienes todavía están en actividad.

La historia viene de larga data. Mihura, habitual AVAR en cada fecha del fútbol argentino, y Del Fueyo, asistente número 2 en los partidos de Primera División, habían denunciado a Marconi el 2 de julio de 2019 por sus manejos en el gremio y presentaron como pruebas “dichos de Pezzotta”. Siete meses después, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 requirió el sobreseimiento del encargado del SADRA fundado en que “los hechos que se le imputaron no existieron”.

Marconi solicitó que se lo indemnice como consecuencia de la infundada denuncia que se le formulara en el Fuero en lo Penal. Mihura y Del Fueyo estaban afiliados al SADRA y fueron dos de los 900 árbitros que abandonaron el sindicato en el medio de la sangría que impulsó la AFA a través de su tesorero, Pablo Toviggino, hoy investigado por la Justicia. Los tres condenados, apelarán la medida del juez Horacio Alejandro Liberti.

No todo termina en el juicio por reparación

Aquellos referís que permanecieron en el sindicato que encabeza Marconi habían dejado de ser designados para los partidos de las distintas categorías. El ex árbitro de 78 años presentó varias denuncias en el Fuero Laboral y hasta en el ex INADI por “discriminación de los árbitros” del exterior. AFA perdió juicios millonarios por esa razón.

Pezzotta, que podría terminar embargado, llegó a UADA gracias al apoyo de Toviggino durante la gestión de Alberto Fernández. Recibió el reconocimiento del Ministerio de Trabajo kirchnerista en agosto de 2023. La mano derecha de Claudio Tapia en la AFA tenía como objetivo debilitar al gremio de Marconi. Entre las principales autoridades del sindicato que dirige el rosarino está Andrés Merlos, uno de los referís de Primera División más cuestionados, en el rol de secretario gremial. También integran el directorio Pablo Echavarría, Jorge Baliño y Silvio Trucco, entre otros.

En noviembre, SADRA denunció a la AFA por “arbitrajes manipulados” e “irregularidades”. Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, además es el secretario general de la Asociación Argentina de Arbitros (AAA). Se trata de un hombre del riñón de Tapia y Toviggino, la pata política del silbato, el que designa los jueces para cada fecha de los campeonatos argentinos. También, un sujeto de investigación por la importación de zapatos que se realizó a través del polémico SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) durante la administración de Sergio Massa y Matías Tombolini al frente del Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio, respectivamente.