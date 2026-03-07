La 10° edición de las 32 Millas Regata del Limay, un clásico del calendario náutico-deportivo que pone en valor el río Limay como escenario natural, deportivo y comunitario de la provincia del Neuquén, que se llevará a cabo entre este sábado 7 y domingo 8 de marzo.

La prueba cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de Deportes, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Turismo y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), además del apoyo de los municipios de Senillosa, Plottier y Neuquén, en un trabajo articulado que combina deporte, promoción turística, cuidado ambiental y seguridad para los participantes.

Organizada por Quatro Vientos, la competencia propone una experiencia única a través de paisajes que unen los municipios de Senillosa, Plottier y Neuquén capital, consolidándose como uno de los acontecimientos deportivos más convocantes de la región.

Más que una competencia, la regata es una invitación a reencontrarse con el río, con su paisaje y con una forma de vida profundamente ligada a la naturaleza.

La travesía propone tres etapas que completan aproximadamente 60 kilómetros de navegación, conectando los municipios de Senillosa, Plottier y Neuquén capital:

Primera etapa: Arroyito – China Muerta.

Segunda etapa: Circuito contrarreloj en China Muerta.

Tercera etapa: China Muerta – Neuquén Capital.

En China Muerta se instalará el parque cerrado, el circuito contrarreloj y el campamento base, configurando un espacio de encuentro para palistas, familias y público en general.

Categorías y modalidades

En esta edición aniversario se podrá participar en:

Kayak olímpico individual y doble.

Kayak de travesía simple y doble (520).

Stand Up Paddle (SUP).

Canoa canadiense (categoría especial aniversario).

En homenaje a las primeras regatas y a su fundador, Coco Coronel, la décima edición incorpora nuevamente la categoría de canoas canadienses, recuperando el espíritu tradicional de los inicios y celebrando una década de historia sobre el agua.