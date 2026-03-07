Este viernes en la Sala de Visuales del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), ubicado en Fernández Oro 57, comenzó la entrega de kits y remeras para los corredores de la prueba competitiva de 10 kilómetros para los participantes de la tradicional Corrida Ciudad de Cipolletti, que tendrá este sábado su 40ª edición de 18 a 22 y el sábado 7 de marzo continuará de 9 a 15,

En tanto, las remeras para quienes participarán de la corrida familiar de 4 kilómetros y las pecheras para las mascotas se entregarán sobre la calle Fernández Oro y Belgrano este viernes 6 de marzo de 18 a 23.

Desde la organización recordaron que los vecinos inscriptos deberán acercarse con el código QR de la inscripción para retirar las remeras o el kit correspondiente, o bien presentar el DNI. En caso de no poder concurrir personalmente, la persona que retire los elementos deberá presentar su propio DNI junto con el código QR de la inscripción del participante.

Un año más, la Corrida Ciudad de Cipolletti vuelve a convocar a cientos de personas en uno de los eventos deportivos más importantes de la Patagonia, que combina competencia, actividad física y participación familiar. La edición de este año promete además marcar un récord de participación.