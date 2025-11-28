Con gol de Danilo de cabeza a la salida de un córner ejecutado por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, cuando corrían 21 minutos del complemento, Flamengo de Río de Janeiro derrotó por 1 a 0 a Palmeiras, y se coronó campeón de la Copa Libertadores de América 2025.

El club de Río de Janeiro se convirtió en el primer representativo de Brasil que consiguió cuatro trofeos del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

El cotejo se llevó a cabo en el estadio Monumental de Lima, Perú y tuvo un cuestionado arbitraje del neuquino Darío Herrera, que estuvo acompañado en el VAR por Héctor Paletta. Que fueron duramente cuestionados por una acción en el primer tiempo, que mereció la expulsión del chileno Erik Pulgar que cometió una grave falta que juez no observó, que el nativo de Loncupe, consideró que la acción solo era merecedora de amarilla y desde el VAR no lo llamaron a revisar lo que parecía una falta de expulsión, sobre todo por la marca en la pierna del jugador del verdao. Minutos después se pudo saber, que hubo problemas con el video y por ese motivo nunca se comunicaron con. Un papelón.

El partido estuvo parado varios minutos y la temperatura del partido fue creciendo con varios roces de futbolistas de ambos equipos.

En el complemento, un error de Murilo en la salida del fondo de Palmeiras que casi termina en gol de Flamengo. Bruno Henrique robó y cedió para De Arrascaeta, que fue tapado por Gustavo Gómez en el cierre.

A los 16, un centro por izquierda de Alex Sandro que conectó de cabeza Carrascal se fue desviado. Antes en otra falla e Palmeiras, la pelota quedó muerta en la puerta del área grande y Jorginho no pudo darle bien. Hasta que a los 22, Danilo ganó de cabeza en un tiro de esquina y puso el 1-0 de Flamengo ante Palmeiras. El balón dio en el palo y adentro.

Cuando corrían 21 minutos del complemento, los que orienta Felipe Luiz se pusieron en ventaja. La apertura del marcador llegó por intermedio del ex Real Madrid, Danilo que conectó de cabeza tras un tiro de esquina.

Palmeiras llegó a los 30 con una buena jugada pie a pie de Felipe Anderson dentro del área del Flamengo. Pulgar cerró justo cuando llegaban los delanteros del Verdao para empujarla.

A los 43, Vitor Roque tuvo una clara oportunidad para el empate del Verdao en la puerta del área chica. Cuando el delantero remató de forma providencial la sacó Danilo, casi sobre la línea.

Con más empuje que fútbol, algo que le faltó a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, el equipo de Abel Ferreira fue hasta el fondo para conseguir el empate. Sin embargo, el Verdao se topó con la muralla rubro-negra, liderada por Agustín Rossi, que no tuvo una de sus tapadas fenomenales pero se encargó de mantener el orden defensivo para continuar con la valla invicta.

Flamengo fue más que Palmeiras en la final, triunfó por 1 a 0 gracias al gol de Danilo y así llegó a su cuarta Copa Libertadores de América.

El equipo carioca se convirtió en el club brasileño con más estrellas en la historia de La Gloria Eterna. Y, como en 2019, aquella vez frente a River Plate, se alzó con el título y fue nuevamente en Lima.

Formaciones Confirmadas

Formación de Flamengo

Formación de Palmeiras

La Previa

Palmeiras de San Pablo y Flamengo de Río de Janeiro definirán este sábado en Lima al primer “tetracampeón” brasileño de la Copa Libertadores de América 2025, en una final donde el ganador será el primero de Brasil en lucir en sus vitrinas cuatro trofeos del máximo torneo de clubes de Sudamérica. El encuentro, que se desarrollará desde las 18 -hora de la Argentina- en el estadio Monumental de Lima, Perú, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera, mientras que en el VAR estará su Héctor Paletta, y será televisado en directo a través de Telefe, Fox Sports y Disney+.

Es la séptima vez en la historia de la Libertadores que dos equipos brasileños se encuentran en la final, y la segunda ocasión en que coinciden Palmeiras y Flamengo, tras el precedente de 2021, con triunfo por 2-1 del Verdao.

En aquella ocasión, ambos equipos se jugaban ser el primer club brasileño en tener tres Copas Libertadores en sus vitrinas, y ahora la situación se repite en busca del cuarto galardón del máximo torneo de clubes.

En el Estadio Monumental de Lima se encontrarán los dos mejores equipos brasileños del momento. Entre los dos han ganado cuatro de las seis últimas ediciones de la Libertadores y este año han protagonizado un duelo mano a mano por quedarse con la liga de Brasil, que está cerca de caer del lado del Flamengo.

El neuquino Darío Herrera será el árbitro de la final brasileña

En ese pulso, el Palmeiras ha cedido terreno en las últimas semanas y las críticas han recaído sobre el técnico portugués Abel Ferreira, que prácticamente tiene en esta final de la Libertadores su última oportunidad para no cerrar el año en blanco.

Pese a las críticas, el camino del Palmeiras para llegar a esta final ha sido imperial. Solo perdió un partido en el encuentro de ida de la semifinal contra Liga Deportiva Universitaria de Quito (3 a 0), lo que luego revirtió en Sao Paulo de manera soberbia con un 4 a 0, para no perderse la final.

En cambio, Flamengo, si bien también perdió solo un partido, sufrió más para alcanzar la final, al quedarse al borde de la eliminación en la fase de grupos, eliminar a Estudiantes en los cuartos de final por penaltis y por la mínima en semifinales a Racing (1 a 0).

Ambos equipos han viajado a Lima con todos sus integrantes, incluidos los futbolistas impedidos de jugar. El ‘Verdao’ no podrá contar por lesión con Paulinho ni con Lucas Evangelista, mientras que el portero Wéverton será duda hasta última hora.

Al otro lado, el ‘Mengao’ tiene lesionado al delantero Pedro y tampoco podrá contar por suspensión con el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, que fue expulsado por roja directa en el encuentro de vuelta de las semifinales frente a Racing.

En el banco de Palmeiras, Ferreira busca su tercera Copa frente a Filipe Luís, el exfutbolista del Atlético de Madrid y discípulo de Diego ‘el Cholo’ Simeone que está ante la oportunidad de conseguir su primer título internacional como entrenador.

El técnico brasileño, junto al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, son los dos únicos integrantes de Flamengo que quedan de la final de 2019, donde el equipo carioca conquistó su segunda Libertadores frente a River Plate también en el Estadio Monumental de Lima, una ciudad donde los rojinegros se sienten como en casa.

A su vez, el exjugador del Real Madrid Danilo puede convertirse en el primero en haber ganado dos Ligas de Campeones y dos Libertadores, mientras que el ex colchonero Saúl Ñíguez busca ser el segundo español en levantar este título tras haberlo hecho Pablo Marí en 2019, también con Flamengo e igualmente en Lima.

Las posibles formaciones

Flamengo Rossi; Sandro, Pereira, Danilo, Varela; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Araújo; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Palmeiras: Miguel; G. Gómez, Bruno, Murilo; Piquerez, Veiga, Pereira, Ellias, Khellven; J. M. López, Roque. DT: Abel Ferreira.

Estadio: Monumental de Lima (Perú).

Árbitro: Darío Herrera

Hora de Inicio: 18.00 (hora de argentina)

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+.