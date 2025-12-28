Cuando la llegada de Marino Hinestroza a Boca parecía cuestión materializada, Atlético Nacional salió al cruce y desmintió que haya un acuerdo con el Xeneize. En un comunicado oficial, el Verdolaga reconoció las negociaciones con el elenco argentino pero expresó que el pase del atacante está estancado. Además, el principal motivo del mensaje institucional, los cafeteros desmintieron las versiones que indicaban una deuda salarial con el futbolista.

El extremo de 23 años, que incluso publicó en sus redes sociales una imagen con los colores azul y amarillo en las últimas horas, deberá seguir esperando para concretar su llegada a Boca. En el comunicado, Atlético Nacional expresó: "De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso", además de dejar en claro que "actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado", en referencia a la supuesta deuda del Verdolaga con Hinestroza.

Esta traba para concretar la llegada del cafetero no respondería a un tema salarial o de números, sino a diferencias que tienen que ver con la intención de Boca de incluir en la negociación la deuda que Atlético Nacional tiene con el club por Jorman Campuzano. Esto generó diferencias dentro las tratatativas, sin embargo se espera que esto se resuelva durante la semana para que la transferencia de Hinestroza, ya acordada en 5 millones de dólares por el 100% del pase, se haga realidad.