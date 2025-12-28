¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 28 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Mercado de pases

Freno inesperado: el comunicado de Atlético Nacional desmintiendo el pase de Hinestroza a Boca

Cuando parecía un hecho el primer refuerzo del Xeneize, el club colombiano reveló que las negociaciones con Boca están trabadas y  aún no está confirmado que el extremo se vista de azul y amarillo en 2026.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 17:06
PUBLICIDAD
La llegada de Hinestroza se demora por un comunicado de Atlético Nacional.

Cuando la llegada de Marino Hinestroza a Boca parecía cuestión materializada, Atlético Nacional salió al cruce y desmintió que haya un acuerdo con el Xeneize. En un comunicado oficial, el Verdolaga reconoció las negociaciones con el elenco argentino pero expresó que el pase del atacante está estancado. Además, el principal motivo del mensaje institucional, los cafeteros desmintieron las versiones que indicaban una deuda salarial con el futbolista.

El extremo de 23 años, que incluso publicó en sus redes sociales una imagen con los colores azul y amarillo en las últimas horas, deberá seguir esperando para concretar su llegada a Boca. En el comunicado, Atlético Nacional expresó: "De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso", además de dejar en claro que "actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado", en referencia a la supuesta deuda del Verdolaga con Hinestroza.

Esta traba para concretar la llegada del cafetero no respondería a un tema salarial o de números, sino a diferencias que tienen que ver con la intención de Boca de incluir en la negociación la deuda que Atlético Nacional tiene con el club por Jorman Campuzano. Esto generó diferencias dentro las tratatativas, sin embargo se espera que esto se resuelva durante la semana para que la transferencia de Hinestroza, ya acordada en 5 millones de dólares por el 100% del pase, se haga realidad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD