Boca no descansa. Mientras la temporada todavía no terminó de apagarse, el Xeneize ya empezó a mover fichas fuertes en el mercado y tiene prácticamente cerrado a su primer refuerzo para 2026. Se trata de Marino Hinestroza, extremo colombiano de 23 años, quien se despidió de Atlético Nacional y dejó allanado el camino para su llegada al club de la Ribera.

La señal más clara llegó desde las redes sociales. Tras consagrarse campeón de la Copa Colombia, Hinestroza publicó un mensaje que sonó a despedida definitiva del “Verdolaga” y confirmó lo que ya era un secreto a voces: “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido”.

Las negociaciones avanzaron de manera decisiva en las últimas horas. Hubo contacto directo entre Juan Román Riquelme y el futbolista, además de la presencia de un emisario de Boca en Colombia, lo que terminó de destrabar un acuerdo que venía bien encaminado. Si no surgen imprevistos, el colombiano se incorporará de cara a la próxima temporada, en la que Boca volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Aunque no trascendieron cifras oficiales, desde Colombia indican que Atlético Nacional había tasado al jugador en ocho millones de dólares. Boca acercó una propuesta cercana a los seis millones, incluyendo bonos y objetivos, números que terminaron acercando a las partes. En el mercado anterior, el club colombiano había exigido más de diez millones, pero la baja en el rendimiento del segundo semestre y el nuevo contexto facilitaron el entendimiento. Además, Columbus Crew conserva el 50 por ciento de los derechos económicos del futbolista.

Hinestroza cerró su ciclo en Atlético Nacional con 84 partidos jugados, 11 goles y 14 asistencias. Con pasos previos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, se desempeña principalmente como extremo por derecha: es veloz, potente y suele encarar hacia el centro para definir con su zurda.

Boca se mueve temprano y marca el pulso del mercado. Hinestroza aparece como una apuesta fuerte para potenciar el ataque y un mensaje claro de que el Xeneize quiere volver a ser protagonista en el plano continental.