Tras el doble feriado por Carnaval, el Congreso de la Nación se prepara para afrontar una semana de solo tres días hábiles pero de altísima intensidad política. El oficialismo diagramó un cronograma exprés en la Cámara de Diputados con el objetivo central de convertir en ley la reforma laboral, aunque la oposición ya afila sus estrategias para embarrar la cancha e impedir que el presidente Javier Milei capitalice ese triunfo en la próxima Asamblea Legislativa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, luego de que el Senado aprobara la media sanción en la madrugada del pasado miércoles 12, los tiempos se aceleraron por orden directa de la Casa Rosada. La vicepresidenta Victoria Villarruel giró el texto el mismo viernes y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, activó el plan para tratarlo antes de que expire el período de sesiones extraordinarias.

El primer paso necesario ya se cumplió: el Gobierno oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero. Con este margen reglamentario, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, convocó a un plenario conjunto con la comisión de Presupuesto y Hacienda para este miércoles 18 de febrero a las 14:00.

El plan oficialista y la estrategia opositora

La meta de La Libertad Avanza es obtener el dictamen de mayoría ese mismo miércoles para desembarcar en el recinto el jueves 19, en una sesión maratónica que el oficialismo estima que superará las 20 horas de debate.

En el bloque que preside Patricia Bullrich hay optimismo para sancionar la ley sin modificaciones, a pesar de que el PRO (su principal aliado) insiste en incorporar a las billeteras virtuales como método de pago de salarios.

Sin embargo, la preocupación libertaria radica en la oposición más dura. Legisladores de bloques opositores admitieron a esta agencia que su estrategia principal es "estirar los tiempos". Buscan forzar cambios en artículos espinosos —como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la reducción del sueldo por licencias médicas y la derogación de estatutos profesionales— obligando a que el proyecto deba retornar al Senado en segunda revisión.

Si la oposición logra su cometido, el Senado se quedaría sin margen de tiempo para ratificar la ley antes del 28 de febrero. De este modo, la oposición busca arrebatarle a Milei la posibilidad de exhibir la reforma de "modernización" laboral —una de las grandes banderas de su gestión— como un logro consumado durante su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa.

Movimiento en el Senado

En paralelo al debate laboral en la Cámara baja, la agenda de la Cámara alta también tendrá actividad esta semana corta. El miércoles 18 (17:00 horas), reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para debatir el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

El jueves a las 11, reunión de la Comisión de Acuerdos para tratar el pliego de Fernando Iglesias como embajador. El mismo día, a las 14:30, plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda para considerar la revisión del Régimen Penal Juvenil.