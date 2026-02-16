Rosario Central es otro de los grandes candidatos que no ha tenido el inicio soñado en el Apertura 2026 y en el cruce de la 5ª fecha superó 2 a 0 a Barracas Central como local y celebró en el Gigante después de cuatro meses y con un Ángel Di María figura y goleador.

Como era de imaginar, desde el minuto 1, el dueño de casa fue quien asumió el protagonismo del partido y tomó la posesión de la pelota, pero no lograba plasmar las largas tenencias en situaciones de riesgo contra la valla defendida por Marcelo Miño.

Ángel Di María y Rodrigo Insúa, uno de los duelos de la noche en el Gigante.

Barracas no se siente incómodo en el papel de esperar y se defendió correctamente. Con paciencia, aguardó replegado el momento de encontrar al rival mal parado para tratar de ser profundo.

Sobre los 34 minutos, la más peligrosa estuvo en los pies de Ángel Di María, un tiro de esquina desde la derecha que buscó nuevamente el olímpico. Respondió muy bien Miño retrocediendo tras sus pasos.

El campeón del mundo que tiene el dueño de casa fue el único que generó situaciones ofensivas en el primer tiempo. El 11 tuvo de todo, remates de media distancia, tiros de esquina directos al arco y buenos centros a sus compañeros.

El rendimiento del 11 no bajó en el complemento y a los 13 minutos fue clave en la jugada previa al gol de Enzo Copetti, impactando la pelota en el travesaño, en el rebote tomó la pelota Agustín Sández que envió el centro desde la izquierda a la cabeza del delantero que acertó y desafió a la platea que lo venía hostigándolo por su bajo rendimiento.

La noche premió al mejor de la cancha sobre los 45 y Di María tuvo su gol, para confirmar la victoria en casa de un Rosario Central que no sumaba de a tres desde septiembre de 2025.

Síntesis

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi; Rafael Barrios, Iván Guaraz, Tomás Porra, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Goles: ST 13' Copetti (C), 45' Di María.

Cambios: ST al inicio Nicolás Capraro por Barrios (B) y Gonzalo Morales por Maroni (B), 10' Julián Fernández por Coronel (C), 21’ Dardo Miloc por Guaraz (C), 28’ Jonathan Candia por Tapia (B), Rodrigo Bagarín por Porra (B), 32’ Federico Navarro por Copetti (C), 40' Alexis Soto por Sández (C).

En Córdoba fue un baile

Por la zona A, también en el cierre del domingo, Instituto ganó en Córdoba con suma tranquilidad a Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 0.

El primero de la noche llegó a los 4 minutos, en la cabeza del uruguayo Matías Fonseca, que aprovechó un centro en movimiento desde la izquierda, bien largo, por el segundo palo de la defensa ferroviaria.

Alex Luna, de penal a los 31, amplió para La Gloria que lo mecería hace tiempo y que termina quedándose corto en esta primera mitad por lo que se vio en el campo de juego.