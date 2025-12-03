La visita de Guillermo Francella al programa español El Hormiguero terminó convirtiéndose en noticia por un motivo que nadie esperaba: el actor reveló que sufrió un accidente de tránsito durante el rodaje de su nueva película en Fuerteventura, España, y que, aunque no hubo heridas graves, el impacto fue mucho más fuerte de lo que se sabía hasta ahora. El propio actor argentino describió lo ocurrido, todavía con la mezcla de susto y alivio que le dejó el episodio.

Según contó, el choque se produjo después de una cena familiar: él viajaba junto a su hermano, una productora y la hija de ella. Venían de pasar una noche tranquila cuando el trayecto se convirtió en una secuencia caótica de giros y confusiones. Fiel a su estilo irónico, Guillermo Francella empezó marcando un punto que, según él, fue clave en el incidente: la cantidad interminable de rotondas de la zona. "¿Qué hay detrás de esas rotondas? Porque no podés creer que haya otra rotonda tras otra. Salimos de una y viene otra, y viene otra, ¿hasta cuándo? Nunca terminan, nunca terminan. Y sigue, y sigue...", relató entre gesto de fastidio y humor.

Pero enseguida dejó claro que no todo fue un chiste. Varias de esas rotondas, según explicó, “algunas no están iluminadas”, un detalle que terminó jugando en contra cuando intentaron retomar el camino con ayuda del GPS. Allí llegó el golpe que los tomó de sorpresa. "Nos perdimos con el Waze y teníamos que retomar una rotonda. Cuando la retomamos, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas. Digo, '¡Florencia!', ¡Pum! choque".

La descripción se vuelve todavía más cruda cuando recuerda el momento exacto del impacto: "saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó, pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia". A pesar de los golpes, Francella insistió en que lo más fuerte fue el miedo inicial: "Un susto tan grande, tan grande… Bajamos y, gracias a Dios, estábamos ilesos, pero con golpes". Y, fiel a su costumbre, cerró con una reflexión casi técnica sobre el trabajo: "Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día".

La suerte estuvo de su lado incluso después del choque: una ambulancia apareció en cuestión de segundos. "Justo parecía que ocurría a menudo, porque pasó una ambulancia en serio. Pasó muy rápido. Fue tan inmediato que parecía un ensayo", remató el actor.

Por ahora, Guillermo Francella se recupera sin complicaciones y continúa con los compromisos de promoción del film. Aun así, su relato dejó en claro que la situación podría haber sido mucho peor, y que el susto todavía late fuerte entre quienes viajaban con él.