La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) de la Legislatura de Neuquén emitió despacho por mayoría a los proyectos de los ejercicios financieros 2026 de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así lo votó el cuerpo que preside la diputada Zulma Reina (Comunidad), que hizo lo propio con la propuesta de modificación del último endeudamiento aprobado con el BID.



Los despachos de los tres presupuestos fueron aprobados por mayoría, con diez votos positivos, aportados por diputados y diputadas de Comunidad, MPN, Fuerza Libertaria, Juntos, JxC y Arriba Neuquén. En contra lo hizo la banca del FIT-U.



Cabe recordar que, en el caso del presupuesto del Ejecutivo, el importe de recursos estimado para el 2026 asciende a 7,5 billones de pesos, con un superávit financiero de 132.000 millones de pesos, con un desendeudamiento sostenido que alcanza los 433.000 millones de pesos y un plan de obra pública del orden del 1,2 billones de pesos.



En tanto, para el presupuesto del Poder Legislativo se estima que el cálculo de ingresos y egresos para el 2026 será de 72.000 millones de pesos. El texto original fue modificado y el despacho incluyó una redacción que especifica que el ahorro correspondiente al ejercicio financiero vigente se destinará al denominado Fondo de Contingencia de dicho poder.



Por su parte, el presupuesto del Poder Judicial, prevé un total de recursos por 389.456 millones de pesos, de los cuales el 44% se generarán por los ingresos de coparticipación federal, calculados en 170.916 millones de pesos; el 2% por tasas de justicia y otros recursos propios, con 12.000 millones y el 53% corresponde a contribuciones figurativas del Tesoro Provincial por 206.540 millones.



Los proyectos quedaron listos para sus respectivos tratamientos en la sesión pactada para el 10 de diciembre, previo al final del período ordinario 2025.



En otro orden, el cuerpo emitió despacho por mayoría a la propuesta iniciada por el bloque Comunidad, para que el Ejecutivo pueda realizar, en el marco de la autorización otorgada por el artículo 9° de la Ley 3540, cualquiera de las operaciones constitutivas de un empréstito previstas en el artículo 36° de la ley 2141 -de Administración Financiera-.



La votación también contó con diez votos positivos y uno negativo de la banca del FIT-U.



