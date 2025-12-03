La tensión que venía flotando en el estudio de MasterChef Celebrity finalmente estalló cuando se filtró la frase que Wanda Nara habría lanzado contra Valentina Cervantes, justo en los días previos a su partida del certamen. Lo que parecía una salida pactada y sin conflictos terminó transformándose en un vendaval de versiones, enojos cruzados y un clima interno que todavía sigue dando que hablar.

Valentina Cervantes dejó el reality para regresar a Inglaterra, algo que ella misma explicó como una decisión personal. Pero mientras su despedida al aire transcurrió entre lágrimas y abrazos, por detrás circulaba una interna mucho más pesada. La relación con Wanda Nara ya venía marcada por ciertos roces, alimentados por la historia previa de Enzo Fernández y los mensajes que la conductora le habría mandado al futbolista, según trascendidos que nunca dejaron de resonar.

Ese telón de fondo, sin embargo, no fue lo que detonó la bomba: el quiebre se habría producido cuando Wanda se enteró de que la estadía de Valu en el programa sería breve y acordada de antemano. Según reveló Yanina Latorre, la conductora no tomó bien esa información y reaccionó con una frase que encendió todas las alarmas: “Wanda habría dicho 'te hiciste famosa porque tu marido te cuerneó y acá venís con ínfulas de estrella'”.

El comentario, por supuesto, no cayó nada bien. Latorre también detalló que la influencer había negociado una participación corta: "Ella arregló que venía poco tiempo, que se volvía. Ella en Multitalent y que no quería que la echen", explicó, y comparó el caso con el de Eugenia Tobal: "Tobal arregló que se iba pero la echaron. Ella no quería. Quería retirarse con un buen plato".

Lejos de quedar ahí, la periodista sumó más leña al fuego al asegurar que Wanda Nara también habría cuestionado su figura: “Wanda habría dicho: ‘¿Quién sos?’”. Y fue más allá al señalar cuál habría sido la respuesta de Valentina dentro del equipo: “Valu la odia porque tenía en el teléfono los mensajes que le mandó Wanda. Ella dice que la única vez que habló con Enzo fue porque él le preguntó por unos terrenos que quería comprar”.

El episodio final, según Latorre, llegó cuando Valu mostró esos mensajes detrás de cámaras, lo que terminó impactando en todo el elenco: “Valu le llenó la cabeza a todo MasterChef con los mensajes, y es ahí cuando salta la Joqui”.