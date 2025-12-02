El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo viernes y son 16 la ciudades anfitrionas que le darán vida al torneo más importante del deporte. La competencia que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá tiene el mayor número de ciudades desde Corea y Japón 2002 que fueron 20 las que participaron. Por lo que esta Copa del Mundo marcará un antes y un después por contar con 48 selecciones. Por otro lado, el calendario oficial del torneo se dará a conocer el sábado 6 de diciembre, tras realizarse el sorteo de los grupos el día previo.

Estas son las 16 sedes del Mundial donde Argentina competirá el próximo año desde 11 de junio hasta el 19 de julio:

Estados Unidos (11 sedes)

Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Contará con cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, uno de los octavos de final y la final. Es uno de los estadios más modernos del país y está en el corazón de una de las ciudades más emblemáticas del mundo.

Los Ángeles (SoFi Stadium)

Se realizarán cinco partidos de la zona de grupos, dos de los 32avos de final y uno de los cuartos de final. Se encuentra en Inglewood, con capacidad para más de 70 mil personas y es el estadio más nuevo elegido para realizar la Copa Mundial 2026.

Es un ícono de la nueva generación de estadios estadounidenses, sede del Super Bowl 2022.

Miami (Hard Rock Stadium)

Cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto serán los que se jugarán allí.Cuenta con un clima caribeño y ambiente latino. El sur de Florida promete ser una de las sedes más coloridas y pasionales del torneo.

Es un impresionante estadio al aire libre ubicado a poco más de 15 kilómetros al este del Océano Atlántico Norte. A su vez es uno de los lugares más emblemáticos encargados de acoger la Copa Mundial.

Dallas (AT&T Stadium)

Contará con cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los 32avos de final, uno de octavos de final y una semifinal. Es uno de los estadios techados más grandes del planeta y cuenta con capacidad para más de 100 mil personas.

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Se realizarán cinco partidos de la zona de grupos, uno en los 32avos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales. Un estadio cerrado con tecnología de última generación, ubicado en el corazón del estado de Georgia.

Se convirtió en un favorito entre los aficionados locales y visitantes por sus concesiones de “club de 100 yardas” que se extienden a lo largo del campo, su política de precios centrada en los fanáticos y la inclusión de cadenas de comida local en las instalaciones del estadio.

Houston (NRG Stadium)

Cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final y otro de los octavos de final se disputarán.Su clima caluroso y húmedo será un factor a tener en cuenta durante el verano.

Es el estadio anfitrión del partido de estrellas de la MLS (Major League Soccer), partidos de la selección nacional de Estados Unidos y México, así como se jugaron tres partidos en la Copa América Centenario en 2016.

Seattle (Lumen Field)

Se realizarán cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final y otro de los octavos de final. Es famosa por el fervor de sus hinchas en la MLS. Un lugar con fuerte identidad futbolera.

Este estadio cuenta con una forma de herradura única con un extremo norte abierto para dar una impresionante vista del horizonte de Seattle.

San Francisco / Bay Area (Levi’s Stadium):

Contará con cinco partidos de la zona de grupos y uno de los 32avos de final. Se encuentra ubicado en Santa Clara, cerca de Silicon Valley. Aportará modernidad y tecnología al torneo.

Boston (Gillette Stadium):

Se jugarán cinco partidos en la zona de grupos, uno en los 32avos de final y otro en los cuartos de final. Cuenta con una gran historia deportiva en una región tradicionalmente dominada por el fútbol americano.

Actualmente está en medio de un importante proyecto de renovación antes del torneo de 2026.

Philadelphia (Lincoln Financial Field)

Cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final se disputaran. Es otra de las ciudades con gran legado deportivo, muy cerca de Nueva York y con importante presencia latina.

Supo abrir sus puertas con un partido amistoso de alto nivel entre Manchester United y Barcelona en agosto de 2003, donde Ronaldinho asistió a Patrick Kluivert para anotar el primer gol en el estadio.

Kansas City (Arrowhead Stadium)

Contará con cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los 32avos de final y otro en los cuartos de final. Es conocido por su ambiente ruidoso, según el Libro Guinness de los Récords Mundiales, en partidos de la NFL, promete ser una ciudad futbolera.

México (3 sedes)

Ciudad de México (Estadio Azteca):

Se realizarán tres partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos y uno de los octavos de final. El único estadio del mundo que habrá recibido tres Mundiales (1970, 1986 y 2026). Es un ícono absoluto del fútbol mundial.

Fue sede de jugadores como Pelé y Diego Maradona en dos emocionantes finales de la Copa del Mundo.

Así luce actualmente el Estadio Azteca, donde ya se ven butacas en varias zonas del estadio, además de la instalación del nuevo drenaje que tendrá la cancha. Sin duda, el Coloso de Santa Úrsula apunta a convertirse en un estadio de primer mundo.

Guadalajara (Estadio Akron):

Cuatro partidos de la zona de grupos se jugarán. Es la moderna casa de Chivas, con gran afluencia de público.

Está construido en un terreno elevado y con un diseño esférico similar al coliseo. Es sin duda uno de los lugares más llamativos que albergarán partidos en la Copa Mundial 2026.

Monterrey (Estadio BBVA):

Contará con tres partidos en la zona de grupos y uno en los 32avos de final. Es uno de los estadios más nuevos y lujosos de México. Ubicado al norte del país, con vista a la montaña.

Además de ser el hogar de Monterrey durante toda la temporada de la Liga MX, también fue sede de ocho partidos en el Campeonato W de la Concacaf 2022, incluida la victoria final por 1-0 de Estados Unidos sobre Canadá.

Canadá (2 sedes)

Toronto (BMO Field):

Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los 32avos. Será ampliado para cumplir con los requisitos FIFA. Es una ciudad multicultural, con una comunidad latina creciente.

Posee un techo cubierto estilo Premier League y tribunas empinadas en cada extremo del campo, siendo así parecido a los estadios que se encuentran en el fútbol británico.

Vancouver (BC Place):

Cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos y uno de los octavos de final se disputarán. Es uno de los estadios más tecnológicos del continente por su techo retráctil. Ya fue sede del Mundial femenino 2015.

Ahora en su cuadragésimo año de existencia sigue siendo una impresionante pieza de arquitectura situada en las orillas del estuario del False Creek.