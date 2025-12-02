Ya está todo listo para el sorteo del Mundial 2026 del próximo 5 de diciembre. La FIFA confirmó que la ceremonia que definirá los grupos de la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá tendrá lugar desde las 14 de Argentina en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. La próxima cita mundialista será histórica por ser el primero con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos.

A falta de los clasificados por la vía del Repechaje europeo y el intercontinental, el próximo viernes se sorteará el destino de los equipos en la Copa del Mundo, que iniciará el 11 de junio de 2026. De los 12 grupos mencionados, avanzarán a la siguiente fase los primeros y segundos lugares, además de los ocho mejores terceros, completando así un cuadro de 32 equipos para la etapa eliminatoria.

Así son los bombos para el sorteo mundialista

Los tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, fueron ubicados en el Bombo 1 junto con las nueve selecciones mejor posicionadas en el Ranking FIFA, entre las que figura la Selección Argentina, que comparte este pote con España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Lo que ya está definido es que los mexicanos serán A1, los canadienses B1 y el conjunto estadounidense le corresponde la bolilla D1.

Argentina figura en el Bombo 1 por ser la segunda mejor selección del Ranking FIFA.

El Bombo 2 estará compuesto por Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. En el Bombo 3 figuran Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Por último, el Bombo 4 aún está incompleto porque les resta conocer a los seis integrantes que faltan: cuatro vencedores del Repechaje UEFA y dos del Repechaje Intercontinental. En este último pote ya están confirmados Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los repechajes se disputarán en marzo de 2026, uno en México y otro en Europa,y allí se definirán las últimas plazas.

La nueva regla del sorteo

Una normativa novedosa de cara a la ceremonia es que tanto España (número 1 del ranking) y Argentina (número 2) serán sorteadas en caminos opuestos, al igual que Francia (tercer puesto) e Inglaterra (cuarto). Esto garantizará que las selecciones mejor posicionadas no se enfrenten antes de una eventual final, algo que se implementará por primera vez en la historia de los sorteos mundialistas. Además, continúa la regla de que no podrá haber en un grupo dos equipos de la misma confederación, salvo en el caso de Europa, donde por la cantidad de selecciones (16) y la cantidad de grupos (12), cuatro grupos tendrán dos equipos de ese continente.