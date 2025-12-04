Flamengo no gastó, invirtió: campeón otra vez y con un plantel hecho a base de jerarquía

Flamengo lo hizo de nuevo. El club que entendió antes que nadie que para competir en la élite hay que invertir, volvió a coronarse campeón del Brasileirao tras derrotar 1-0 a Ceará en un Maracaná repleto. Y lo hizo apenas cuatro días después de gritar campeón en la Copa Libertadores ante Palmeiras, en Lima, para cerrar una temporada que ya se escribe en letra grande: títulos, dominio deportivo y un ingreso económico que rompe todos los registros del fútbol sudamericano.

La foto es clara: Flamengo apostó fuerte y el retorno llegó incluso con intereses. Los millones desembolsados en refuerzos, estructura y jerarquía se transformaron en una montaña de premios internacionales y nacionales. Entre Libertadores, Brasileirao, Supercopa de Brasil, Copa de Brasil y su participación en el Mundial de Clubes, el Mengão ya embolsó cerca de 74 millones de dólares solo en la temporada, una cifra sideral para la región.

En la cancha, el equipo respondió como un campeón en serie. Filipe Luís, lejos de dosificar, repitió a todos los titulares que habían jugado la final continental apenas días antes. No quiso dejar nada librado al azar: ganar hoy, asegurar el título y liberar al plantel para el viaje a Qatar, donde buscará la Copa Intercontinental ante Cruz Azul.

El gol que valió otro campeonato llegó a los 36 minutos del primer tiempo. Samuel Lino, en gran nivel, definió tras una asistencia precisa del colombiano Jorge Carrascal, en una jugada que desactivó la muralla que propuso Ceará para evitar complicarse con el descenso en la última fecha. El Maracaná explotó: 73.244 hinchas festejaron como si fuera otro Maracanazo, pero esta vez rojinegro.

La victoria dejó a Flamengo con 78 puntos y una ventaja indescontable de cinco unidades sobre Palmeiras, que goleó 3-0 a Atlético Mineiro pero no pudo evitar quedar otra vez como escolta. Para el Verdao, un déjà vu doloroso: perdió la Libertadores y también el Brasileirao frente al mismo rival en menos de una semana.

Con este título, Flamengo alcanza su octava estrella en el campeonato brasileño y firma una campaña que combina contundencia futbolística, poderío económico y gestión deportiva. Además, suma su cuarta Libertadores, el Campeonato Carioca, la Supercopa y la posibilidad concreta de sumar otra copa internacional antes de fin de año.

Para dimensionar el dominio: es el primer club brasileño en la historia en conquistar, en una misma temporada, la Libertadores y el Brasileirao por tercera vez. Y vuelve a demostrar que su modelo deportivo, inversión, jerarquía, estructura y ambición, no solo rompe el mercado: también marca tendencia.

La fiesta seguirá en Río de Janeiro. Flamengo ganó otra vez, llenó sus vitrinas y confirmó que, cuando el poder económico acompaña el poder futbolístico, las vueltas olímpicas dejan de ser sorpresa para convertirse casi en rutina.