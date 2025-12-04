¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 04 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Ola de calor

Alerta roja por temperaturas extremas en todo el país

La ola de calor será generalizada y se mantendrá a lo largo de gran parte de la semana:

Por Redacción

Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 12:00
El calor se hará sentir en todo el país

Argentina enfrenta una ola de calor generalizada, con marcas térmicas muy por encima de los promedios para comienzos de diciembre. El fenómeno, impulsado por viento norte sostenido, fuerte radiación solar y baja humedad, tendrá sus días más críticos hoy jueves y mañana viernes, según anticipó el Servicio Meteorológico.

En todo el país se espera un ascenso térmico marcado, y Neuquén no  se quedará al margen: la provincia vivirá dos jornadas de calor sofocante, con máximas que podrían rozar los 38 grados y sensación térmica superior, en un contexto de aire seco y escaso alivio.

A nivel nacional, las temperaturas más extremas se registrarán en el norte argentino, donde los termómetros podrían alcanzar entre 42 y 43 grados. En la zona central —incluyendo Córdoba, Santa Fe, La Pampa y el noroeste bonaerense— se prevén valores entre 36 y 38 grados, con picos que podrían llegar a 40.

Calor extremo

Mientras tanto, el NOA y parte de Cuyo afrontarán otro escenario: la combinación de calor e ingreso de humedad favorecerá la formación de chaparrones y tormentas de tarde-noche, que luego avanzarían durante el fin de semana hacia Mendoza, San Juan y San Luis, y ya la próxima semana podrían desplazarse hacia la franja central.

El viento norte, la radiación solar intensa y la baja humedad se combinan para generar un rápido ascenso térmico. Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en horas centrales, hidratarse de manera frecuente y prestar atención especial a los grupos de riesgo.

