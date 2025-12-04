Argentina enfrenta una ola de calor generalizada, con marcas térmicas muy por encima de los promedios para comienzos de diciembre. El fenómeno, impulsado por viento norte sostenido, fuerte radiación solar y baja humedad, tendrá sus días más críticos hoy jueves y mañana viernes, según anticipó el Servicio Meteorológico.

En todo el país se espera un ascenso térmico marcado, y Neuquén no se quedará al margen: la provincia vivirá dos jornadas de calor sofocante, con máximas que podrían rozar los 38 grados y sensación térmica superior, en un contexto de aire seco y escaso alivio.

A nivel nacional, las temperaturas más extremas se registrarán en el norte argentino, donde los termómetros podrían alcanzar entre 42 y 43 grados. En la zona central —incluyendo Córdoba, Santa Fe, La Pampa y el noroeste bonaerense— se prevén valores entre 36 y 38 grados, con picos que podrían llegar a 40.

Calor extremo

Mientras tanto, el NOA y parte de Cuyo afrontarán otro escenario: la combinación de calor e ingreso de humedad favorecerá la formación de chaparrones y tormentas de tarde-noche, que luego avanzarían durante el fin de semana hacia Mendoza, San Juan y San Luis, y ya la próxima semana podrían desplazarse hacia la franja central.

El viento norte, la radiación solar intensa y la baja humedad se combinan para generar un rápido ascenso térmico. Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en horas centrales, hidratarse de manera frecuente y prestar atención especial a los grupos de riesgo.