Gran actuación le cupo al luchador neuquino Emiliano Leiton de la Academia Academia de combate Fer Beroisa Fight Team en dos de los torneos más exigentes del calendario de Jiu Jitsu el Mundial CBJJE, celebrado y el Sudamericano IBJJF, que se llevó a cabo en la ciudad brasileña de San Pablo, que reunió a los mejores de Latinoamérica.

El neuquino tuvo una actuación sobresaliente en el Mundial CBJJE, donde avanzó con autoridad hasta la final y alcanzó a colgarse una medalla el primer día de competencia, en faja roja, categoría medio pesado, hasta 88 kilos 300 gramos. Peleó cuatro combates, tres en la previa y la final donde perdió por un punto.

Bruno Ambrosino, el otro luchador neuquino, que acompañó a Leiton, que recibe el apoyo del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El viaje cerró con el tercer puesto en el sudamericano, donde ganó dos luchas y cayó en la semifinal por una descalificación. De todas maneras, el balance finalizó con la satisfacción de haber cumplido con los objetivos propuestos,