El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en la última sesión del año, aprobó una declaración en contra de los argumentos antivacunas, a partir de las últimas campañas en organismos nacionales del país, como

En el argumento de la UNCo destacaron que "los profesionales de la salud menores de cincuenta años nunca vieron pacientes con sarampión o polio".

“Las vacunas permitieron salvar 150 millones de vidas en las últimas cinco décadas”, expresa la declaración aprobada por unanimidad por el Consejo Superior. Se trata de un documento que contiene extensa argumentación en defensa de las campañas de vacunación, que contrarrestan con datos científicos los argumentos antivacunas.

El pronunciamiento, impulsado por las decanas de las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias del Ambiente y la Salud, Silvia Ávila y Anahí Álvarez, insta a “los gobiernos, en sus distintos niveles, a desarrollar políticas activas de educación y de implementación de campañas de vacunación que permitan revertir esta tendencia que anticipa una vuelta a un pasado que creíamos superado”.

Mediante esta declaración aprobada en la sesión del miércoles 3, la UNCo se suma:

“A las voces de los ministros de Salud de las provincias argentinas, de las sociedades científicas, de las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas al cuidado de la salud de las comunidades, instando a las personas de nuestra comunidad a fortalecer su sistema inmune a través de la administración de las vacunas disponibles de forma gratuita en nuestro Calendario de Vacunación, vacunas que son seguras y eficientes”.

Ilustra que “gracias a las vacunas desaparecieron enfermedades endémicas en nuestro país como el sarampión (año 2000) y la poliomielitis (1984)”. El documento puntualiza que “microorganismos como hepatitis B, hepatitis A, tétanos, difteria, coqueluche, agentes de meningitis bacteriana, fiebre amarilla, tuberculosis, entre otras, siguen estando presentes en la naturaleza” y sólo las vacunas han permitido controlarlos.

Una de las funciones de las vacunas es regular la circulación en el ambiente de los microorganismos patógenos causantes de las enfermedades infecciosas. "Estos microorganismos no tienen reservorio donde habitar, cuando los programas de vacunación son efectivos, disminuyendo su tasa de transmisión”, aclaran.

Por último, la declaración advierte que “en nuestro país contemplamos azorados cómo en la Cámara de Diputados de Nación, con una cobertura mediática que no se dispone para las campañas destinadas al cuidado de la salud, se ponía en duda la efectividad y la seguridad de las vacunas”.