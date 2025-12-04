El martes amaneció con un movimiento policial poco habitual en la provincia de Buenos Aires: móviles entrando en barrios de punta a punta, equipos de cibercrimen trabajando desde la madrugada y fiscales coordinando a distancia una red de allanamientos que parecía no terminar más. Así se desplegó la sexta edición de la “Operación Protección de las Infancias”, un megaoperativo que dejó 117 allanamientos en 73 localidades y que apuntó de lleno contra casos de grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil.

La magnitud del operativo llamó la atención incluso entre los propios investigadores. En simultáneo, equipos especializados entraron a domicilios, oficinas y hasta unidades carcelarias donde había sospechas firmes de distribución de material de abuso sexual infantil. En una de esas requisas, en la Cárcel de Magdalena, se incautó contenido que un preso —condenado por abuso— seguía compartiendo desde su celda.

En el Conurbano Sur, la Fiscalía N°8 de Berazategui encabezó 15 allanamientos en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Terminaron con tres aprehensiones y un importante secuestro de celulares, notebooks y memorias. En paralelo, cayó un hombre de 60 años acusado de traficar gran cantidad de material de abuso de niños.

Múltiples delitos

Fuentes judiciales explicaron que detrás del despliegue hubo meses de investigación, análisis de tráfico digital y rastreos coordinados con organismos del país y del exterior. “Buscamos desbaratar redes de agresores y frenar la proliferación de violencias sexuales infantiles en línea”, señalaron.

Uno de los puntos que más preocupó a los investigadores fue la aparición de contenido generado con inteligencia artificial, lo que abre nuevas alertas sobre la producción de material de abuso sin necesidad de una víctima presente.

Durante los procedimientos también se detectaron 40 menores que convivían con los acusados, y se constató que entre los 112 investigados había adolescentes de 13 a 15 años que habían compartido material prohibido, además de adultos de hasta 62. También se identificó a cuatro personas que trabajan con infancias y a dos agentes de fuerzas de seguridad.

El operativo involucró a decenas de fiscalías especializadas y a prácticamente todas las divisiones de ciberdelitos de la Policía bonaerense, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, Prefectura y equipos de cibercrimen locales. Una movilización que, por su tamaño, no tiene muchos antecedentes en la región.

El operativo en números

La operación dejó 117 allanamientos en 73 localidades, con 112 personas investigadas, entre ellas 103 hombres y 9 mujeres. Hubo detenidos, tres aprehensiones en el Conurbano Sur, 40 menores identificados en los domicilios, y se secuestraron 81 computadoras, 211 celulares, 191 dispositivos de almacenamiento, un arma de fuego y se realizaron 32 análisis digitales preliminares. El rango etario de los involucrados fue de 13 a 62 años, con cuatro personas que trabajan con menores y dos miembros de fuerzas de seguridad entre los señalados.