En vísperas de la definición, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma oficial para las semifinales del Torneo Clausura 2025, que tendrán a los cuatro mejores equipos del certamen buscando la final. El duelo de alto voltaje entre Boca y Racing tendrá lugar el próximo domingo, en tanto que el clásico platense entre Gimnasia (LP) y Estudiantes se jugará el lunes.

El clásico entre el Xeneize y la Academia en La Bombonera se jugará desde las 19. Ambos llegaron a esta instancia luego de dejar en el camino a Argentinos Juniors y Tigre (por penales) respectivamente en los cuartos de final. El partido se mantiene en la fecha original prevista por la Asociación del Fútbol Argentino. En el último antecedente entre ambos, por este mismo certamen, fue un 1-1 en La Bombonera, donde volverán a verse las caras en unos días.

El último duelo entre Boca y Racing terminó en empate.

Por su parte, el clásico de La Plata, que en principio se esperaba para el mismo día, se programó para el lunes 8 de diciembre, feriado nacional, a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El cambio responde a un pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ya que el domingo habrá un recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único Diego Armando Maradona que condicionará la disponibilidad de efectivos para el duelo entre el Lobo y el Pincha, cuyo último registro tuvo victorioso a Estudiantes por 2-0 en el clásico de este campeonato.

El Pincha se llevó por 2-0 el último cruce entre ambos. (Foto: X @EdelpOficial)

Los equipos que resulten finalistas del Torneo Clausura protagonizarán la definición el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero. Allí se conocerá al nuevo campeón del fútbol argentino, que se hará con un cupo a la próxima Copa Libertadores (en el caso de Boca, ya clasificado, se lo concederá a River) y la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones.