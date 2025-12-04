El intendente Rodrigo Buteler anunció que la 40° edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti se llevara a cabo el sábado 7 de marzo de 2026 a las 20 en el circuito homologado de la avenida Pacheco. Esta competencia se consolida como la prueba de calle más relevante de la región patagónica, reuniendo atletas locales, nacionales e internacionales, y generando un importante impacto turístico y económico.

Como todos los años, la carrera contará con dos pruebas principales, la Prueba familiar de 4.000 metros, abierta a todos los públicos y la competencia competitiva de 10.000 metros, con registro oficial de marcas gracias a la homologación de la Confederación Argentina de Atletismo (C.A.D.A.) desde 2017. Se espera para el año venidero un récord de 20.000 inscriptos, con el objetivo de que todos los participantes puedan obtener su remera oficial.

En el marco de esta edición histórica, se desarrollarán actividades complementarias, tales como la segunda edición de la Milla Urbana Nocturna, el 14 de febrero sobre calle Fernández Oro, para niños y adultos, la segunda versión de la Corrida para las Mascotas, el 7 de marzo, sumando diversión familiar y el 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social, los días 5 y 6 de marzo en el Complejo Cultural y el Complejo Deportivo Municipal.

El circuito principal será el mismo de años anteriores, desde calle Pacheco, y se sumarán sorpresas y actividades recreativas para toda la familia, consolidando la Corrida como una verdadera fiesta deportiva y comunitaria.

La Corrida Ciudad de Cipolletti tuvo su primera edición el 12 de marzo de 1986 con apenas 70 corredores, destacándose Julio Gómez como ganador. Desde 1991, la carrera comenzó a recibir participantes de países vecinos como Chile y Brasil, incrementando año a año la concurrencia.

La 39° edición, celebrada en 2025, convocó a más de 15.000 personas, con 900 atletas en la prueba competitiva y la participación de 500 mascotas en la carrera especial, marcando un récord histórico y consolidando la actividad como un clásico regional.