El ciclo 2025 de Jam Session Jazz tendrá su cierre este jueves 11 de diciembre, desde las 15, en la confitería del Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén (MNBA). La actividad, organizada por la Municipalidad de Neuquén, se despide con una edición especial que reunirá formación instrumental, intercambio artístico y un concierto en vivo a cargo del reconocido Trío Clase Única, figura destacada del jazz latino argentino.

En diálogo con La Segunda Mañana que se transmite por AM550, el organizador del ciclo, Facundo Juncos, adelantó detalles de la propuesta y expresó su entusiasmo por el cierre del año: "Esta última Jam Session es una celebración. Fue un ciclo muy participativo y queríamos despedirlo ofreciendo una experiencia completa, para aprender, tocar y disfrutar del jazz en comunidad", señaló.

La jornada comenzará con una masterclass instrumental dividida en tres módulos de una hora cada uno, dictados por reconocidos músicos de la región: Piano por Quique Roca, Batería a cargo de Rubén Duca y el Bajo será responsabilidad de Sebastián Di Leva. Estas instancias están pensadas para estudiantes, docentes, músicos y aficionados que deseen perfeccionarse, compartir técnicas y explorar nuevas miradas sobre la improvisación.

La tarde concluirá con un concierto en vivo del Trío Clase Única, grupo con más de 30 años de trayectoria y presencia internacional, considerado una referencia ineludible del jazz latino en Argentina. La actividad se desarrollará en el MNBA Neuquén y la entrada es libre y gratuita, por orden de llegada. Con música, formación y espíritu de jam, la ciudad se prepara para despedir el año con una propuesta que promete intensidad, talento y mucha improvisación. "Invitamos a toda la ciudad a ser parte, "Invitamos a toda la comunidad a ser parte, es una oportunidad única para vivir el jazz de cerca" , remarcó Juncos.