Uno de los objetivos planteados por la dirigencia y los distintos cuerpos técnicos de Deportivo Rincón para esta temporada 2025 en el Torneo Federal A, era poder clasificar para la Copa Argentina 2026. De la mano del mendocino Pablo Castro, tercer técnico que tuvo El León del Norte neuquino este año, previamente habían estado Alejandro Juan Abaurre y Duilio Botella, se consiguió una plaza para el certamen más federal del país.
En las últimas horas se confirmó que la competencia del año que viene ya tiene fecha confirmada para el sorteo de los 32avos. Será el miércoles 10 de diciembre a partir de las 12 en el predio Lionel Andrés Messi.
La Copa Argentina está conformada por todos los equipos de la Liga Profesional, 15 equipos de la Primera Nacional que serían los siete clasificados de cada zona al Reducido y el mejor octavo, cinco equipos de la Primera B Metropolitana que salen del Campeón, el Ganador del segundo Ascenso a Primera Nacional, y los tres primeros equipos de la Tabla Final de Posiciones.
A su vez, de la Primera C, tenemos cuatro equipos, que salen del campeón del Campeonato de Primera División “C”, el perdedor de la final, el ganador del Torneo Reducido por el segundo Ascenso a la Primera “B” Metropolitana, y el Ganador del Torneo Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina 2026, que se define este domingo entre Deportivo Español y Claypole.
Por último, 10 equipos del Torneo Federal A 2025, donde los neuquinos obtuvieron la clasificación, que salieron de los mejores posicionados de la segunda fase de la Reválida.
Los equipos clasificados a la Copa Argentina 2026
Torneo Federal A
Argentino de Monte Maíz (Córdoba)
Atenas de Río Cuarto (Córdoba)
Atlético de Rafaela (Santa Fe)
Ciudad de Bolívar (Buenos Aires)
Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces, Neuquén)
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Buenos Aires)
Olimpo de Bahía Blanca (Buenos Aires)
San Martín de Formosa
Sarmiento La Banda (Santiago del Estero)
Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba)
Liga Profesional
Aldosivi de Mar del Plata
Argentinos Juniors
Atlético Tucumán
Banfield
Barracas Central
Belgrano de Córdoba
Boca Juniors
Central Córdoba (Santiago del Estero)
Defensa y Justicia
Deportivo Riestra
Estudiantes de La Plata
Gimnasia y Esgrima La Plata
Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza
Huracán
Independiente
Independiente Rivadavia de Mendoza
Instituto Atlético Central Córdoba
Lanús
Newell’s Old Boys de Rosario
Platense
River Plate
Rosario Central
San Lorenzo de Almagro
San Martín (San Juan)
Sarmiento (Junín)
Talleres (Córdoba)
Tigre
Unión de Santa Fe
Vélez Sarsfield
Primera Nacional
Agropecuario de Carlos Casares (Buenos Aires)
Atlanta
Chaco For Ever de Resistencia
Deportivo Maipú de Mendoza
Deportivo Morón
Estudiantes de Caseros (Buenos Aires)
Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba)
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Tiro de Salta
San Martín de Tucumán
San Miguel
Temperley
Tristán Suárez
Deportivo Madryn
Primera B Metropolitana
Acassuso
Argentino de Merlo
Deportivo Armenio
Midland
Real Pilar
Primera C
Camioneros
Ituzaingó
Sportivo Barracas
Deportivo Español o Claypole