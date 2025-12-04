Uno de los objetivos planteados por la dirigencia y los distintos cuerpos técnicos de Deportivo Rincón para esta temporada 2025 en el Torneo Federal A, era poder clasificar para la Copa Argentina 2026. De la mano del mendocino Pablo Castro, tercer técnico que tuvo El León del Norte neuquino este año, previamente habían estado Alejandro Juan Abaurre y Duilio Botella, se consiguió una plaza para el certamen más federal del país.

En las últimas horas se confirmó que la competencia del año que viene ya tiene fecha confirmada para el sorteo de los 32avos. Será el miércoles 10 de diciembre a partir de las 12 en el predio Lionel Andrés Messi.

La Copa Argentina está conformada por todos los equipos de la Liga Profesional, 15 equipos de la Primera Nacional que serían los siete clasificados de cada zona al Reducido y el mejor octavo, cinco equipos de la Primera B Metropolitana que salen del Campeón, el Ganador del segundo Ascenso a Primera Nacional, y los tres primeros equipos de la Tabla Final de Posiciones.

A su vez, de la Primera C, tenemos cuatro equipos, que salen del campeón del Campeonato de Primera División “C”, el perdedor de la final, el ganador del Torneo Reducido por el segundo Ascenso a la Primera “B” Metropolitana, y el Ganador del Torneo Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina 2026, que se define este domingo entre Deportivo Español y Claypole.

Por último, 10 equipos del Torneo Federal A 2025, donde los neuquinos obtuvieron la clasificación, que salieron de los mejores posicionados de la segunda fase de la Reválida.

Pablo Castro tendrá la responsabilidad de dirigir a Deportivo Rincón en la Copa Argentina 2026

Los equipos clasificados a la Copa Argentina 2026

Torneo Federal A

Argentino de Monte Maíz (Córdoba)

Atenas de Río Cuarto (Córdoba)

Atlético de Rafaela (Santa Fe)

Ciudad de Bolívar (Buenos Aires)

Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces, Neuquén)

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Buenos Aires)

Olimpo de Bahía Blanca (Buenos Aires)

San Martín de Formosa

Sarmiento La Banda (Santiago del Estero)

Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba)

Liga Profesional

Aldosivi de Mar del Plata

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano de Córdoba

Boca Juniors

Central Córdoba (Santiago del Estero)

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza

Huracán

Independiente

Independiente Rivadavia de Mendoza

Instituto Atlético Central Córdoba

Lanús

Newell’s Old Boys de Rosario

Platense

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo de Almagro

San Martín (San Juan)

Sarmiento (Junín)

Talleres (Córdoba)

Tigre

Unión de Santa Fe

Vélez Sarsfield

Primera Nacional

Agropecuario de Carlos Casares (Buenos Aires)

Atlanta

Chaco For Ever de Resistencia

Deportivo Maipú de Mendoza

Deportivo Morón

Estudiantes de Caseros (Buenos Aires)

Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Gimnasia y Tiro de Salta

San Martín de Tucumán

San Miguel

Temperley

Tristán Suárez

Deportivo Madryn

Primera B Metropolitana

Acassuso

Argentino de Merlo

Deportivo Armenio

Midland

Real Pilar

Primera C

Camioneros

Ituzaingó

Sportivo Barracas

Deportivo Español o Claypole