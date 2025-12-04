La búsqueda de Abril Romero Miranda, la joven de 17 años desaparecida hace más de dos meses, continúa con nuevos operativos en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta. La familia, que mantiene movilizaciones periódicas para visibilizar el caso, insiste en que la investigación avance sobre la pista de un adulto con antecedentes violentos.

De acuerdo con el comunicado, los familiares remarcaron: “A Abril se la llevó un adulto violento. El 18 de septiembre fue engañada y manipulada por Cristian Velazco, de 35 años”. El hombre es señalado por la familia como la persona con la que la joven convivió por dos meses y contra quien ya existía una denuncia por violencia de género.

El día de su desaparición, Abril dejó una carta dirigida a su madre en la que afirmaba irse con “el amor de su vida”. Sin embargo, la familia sostiene que la adolescente actuó bajo manipulación y remarcan que Velazco posee “antecedentes de secuestro y violencia de género”.

Nuevas acciones en Salta

Este 4 de diciembre, tras una nueva manifestación, Jorgelina Miranda, madre de la joven, aseguró a NA que la Policía realiza operativos intensivos:

“Están trabajando muchísimo, en conjunto con el comisario inspector Carlos Silva. Además hicieron un nuevo allanamiento en Tartagal”.

Los procedimientos anteriores ya habían incluido operativos en viviendas vinculadas al entorno de Velazco, especialmente el domicilio de su tío, así como rastrillajes en zonas cercanas a la frontera con Bolivia, ante la posibilidad de una red de trata o explotación sexual.

La familia exige que la búsqueda se mantenga activa y que “se mueva cielo y tierra hasta encontrarla”.