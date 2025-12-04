Llega el verano y comienzan las visitas de los turistas a la cordillera neuquina, uno de los destinos más elegidos cada año. Con paisajes únicos, y actividades inolvidables, localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Pehuenia ofrecen un viaje soñado.

En caso de querer visitar o conocer esta temporada el Parque Nacional Lanín con sus mejores locaciones y vistas, se debe tener en cuenta que uno de sus atractivos estará cerrado temporalmente durante diciembre.

Se trata de la Cascada Chachín, ya que por la senda por la cual se llega, en el paraje Hua Hum (50 km de San Martín de los Andes por Ruta Provincial Nº 48), permanecerá cerrada el 12 y 13 de diciembre de 2025 por tareas de mantenimiento y volteo de árboles. Ese es el único camino permitido para llegar.

Aclararon que la apertura de la senda se realizará automáticamente desde el 14 de diciembre, día desde cuando se podrá visitar nuevamente la Cascada. Es importante acceder a la misma por esta senda habilitada, la única indicada, y no traspasar por zonas no señaladas o incluso prohibidas.

Desde el Parque Lanin, recordaron además que los Parques Nacionales son áreas agrestes, donde la caída de ramas y árboles es un proceso natural y frecuente.

A los turistas se les aclara que es fundamental informarse y respetar todas las indicaciones. El incumplimiento queda bajo responsabilidad de prestadores turísticos y visitantes. Las autoridades piden una vez más visitar solo los sitios habilitados por el Parque Nacional.