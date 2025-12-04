Un hombre de San Antonio Oeste, que ya cumplía una condena condicional, volvió a protagonizar un violento episodio contra su ex pareja delante del hijo menor de edad de ambos. La fiscalía acordó con la defensa y el juez de Garantías deberá homologar el acuerdo por el que solo irá un año preso. Es reincidente y gozaba de un beneficio judicial para no ir a la cárcel. Este nuevo hecho evidencia la fragilidad de las medidas judiciales frente a la violencia de género.

El hombre irá preso por el hecho que ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando irrumpió de manera violenta en la vivienda donde reside su ex pareja junto al hijo de ambos. Allí, según consta en el expediente, la atacó físicamente, desafiando no solo la prohibición implícita de acercamiento sino también el beneficio de la condena condicional que se le había otorgado previamente. La escena, cargada de tensión y miedo, volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de las víctimas frente a agresores reincidentes.

A partir de este nuevo episodio, la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste solicitó al juez que se revoque la condicionalidad y se dicte un año de prisión efectiva. El pedido no es menor: implica transformar una condena que hasta ahora se cumplía en libertad en una pena que deberá ejecutarse tras las rejas.

Por su parte, la Defensa oficial aceptó el acuerdo y el propio acusado reconoció haber cometido el hecho. Este detalle, lejos de suavizar la situación, refuerza la gravedad del caso: no hay discusión sobre lo ocurrido, sino una admisión que desnuda la reincidencia y la falta de respeto por las condiciones impuestas por la justicia. El reconocimiento, además, sirve para atenuar una pena mayor. Otro beneficio judicial para el agresor.

El caso, más allá de lo jurídico, expone la fragilidad de las medidas condicionales en contextos de violencia de género. La víctima, que vivía con su hijo, quedó expuesta a un nuevo ataque pese a que el agresor debía cumplir una condena previa. La pregunta inevitable es si el sistema judicial ofrece realmente garantías de protección o si las víctimas siguen libradas a su suerte hasta que la reincidencia obliga a endurecer las penas.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público relató que la agresión se produjo cuando el hombre ingresó a la casa a la que su ex pareja y, en medio de una discusión por el cuidado del niño, la amenazó y la golpeó salvajemente. El ataque fue tremendo, que produjo la reacción del niño, quien intercedió para salvar a su madre.

Los gritos de auxilio fueron de tal magnitud, que también ingresó a la vivienda una vecina, quien resguardó a la mujer para terminar con la golpiza. También llamó a la Policía que intervino de inmediato y lo detuvo a las pocas cuadras. Desde ese día el violento está tras las rejas y tras la audiencia de hoy, el juez de Garantías deberá resolver sobre el acuerdo logrado entre las partes.