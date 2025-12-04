La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico al condenar al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y a los municipios de Rosario y Victoria, por la persistente quema de pastizales en el Delta del Paraná. El Tribunal ordenó la ejecución obligatoria del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP), un programa acordado hace años pero sin implementación real.

Según información obtenida por Noticias Argentinas, la Corte determinó que los incendios se originan principalmente en territorio de Victoria y que las políticas preventivas comprometidas por las jurisdicciones involucradas no registraron avances significativos.

Una causa iniciada por el daño sobre Rosario

La demanda fue presentada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, que denunció el impacto del humo y el hollín sobre Rosario y reclamó medidas urgentes para frenar los incendios que, cada año, afectan la calidad del aire y el equilibrio ecológico de la región.

Durante el proceso, provincias y municipios intercambiaron responsabilidades cruzadas, mientras los incendios continuaban.

El fallo: implementar el plan y reforzar la prevención

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte reafirmó que el PIECAS-DP es el ámbito adecuado para coordinar políticas entre Nación, provincias y municipios, y aclaró que el monitoreo del plan no le corresponde al Poder Judicial, sino a las autoridades políticas responsables.

El Tribunal ordenó a todas las partes:

Ejecutar plenamente el PIECAS-DP.

Instalar sistemas de alerta temprana.

Avanzar en la red de Faros de Conservación.

Aplicar planes de control y manejo del fuego en todo el Delta.

La condena se dictó con costas.