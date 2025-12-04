A horas del sorteo que determinará el destino de la Selección Argentina en la fase grupos del Mundial 2026, una entrevista de Lionel Messi que abarcó muchos temas dejó una llamativa reflexión: el capitán argentino podría ser baja para la Finalissima 2026 ante España. Si bien no se confirmó todavía la fecha del duelo entre el campeón de América y el de Europa, inicialmente pautado para marzo de l año que viene, la Pulga confesó dos motivos que hacen dudar de su presencia.

En la entrevista con ESPN, Leo se repitió sobre sus intenciones de transcurrir la recta final a la próxima Copa del Mundo evaluando día a día sus sensaciones físicas, mentales y futbolísticas antes de confirmar que estará, la sorpresa fue su respuesta sobre la Finalissima: “Sinceramente, no pienso en ese partido. Todavía no se sabe si se va a jugar, imaginate", comentó. Además, agregó que la cercanía del encuentro con su preparación de pretemporada con Inter Miami puede afectar: Siendo sincero, al tener una pretemporada en el medio me cambia todo. Es empezar desde cero una temporada y el hecho de tener una pretemporada en el medio, en lo personal, me va a ayudar muchísimo".

Por último, Messi dio detalles de cómo lleva en el diálogo con Lionel Scaloni su decisión de evaluar su participación con la albiceleste: “Lo venimos hablando, él entiende. No es de ahora, sino desde hace tiempo que lo venimos hablando. Siempre me dice que si es por él, le gustaría que esté desde el lugar que sea. Tenemos una relación de mucha confianza, nos podemos decir las cosas", explicó Leo.

¿Cuándo podrían enfrentarse Argentina y España?

La clasificación directa de la selección español al Mundial 2026, evitando el Repechaje UEFA que le hubiese requerido buscar ese boleto en marzo, jugó a favor de la posibilidad de que finalmente se dispute Finalissima ante la Selección Argentina, aunque todavía el compromiso no tiene confirmación oficial. Por el momento son tres las fechas en evaluación para hacerlo posible: jueves 26, viernes 27 o sábado 28 de marzo, con sede también a confirmar (Qatar sería la que corre con ventaja).