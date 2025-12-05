En la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi, última fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, el piloto británico Lando Norris (McLaren) se impuso con un tiempo de 1:24,485. El joven corredor buscará este domingo consagrarse campeón por primera vez en su carrera.

Max Verstappen (Red Bull), uno de los principales contendientes al título, terminó muy cerca de Norris, a apenas ocho milésimas de segundo, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) también se mantuvo en la pelea con una diferencia de 16 milésimas respecto al líder.

El argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación y se ubicó en el décimo puesto, quedando a 370 milésimas del tiempo de Norris en el Circuito Yas Marina.

Durante esta primera práctica, varios pilotos de reserva participaron en la pista. Entre ellos, el mexicano Patricio O´Ward corrió para McLaren en lugar del australiano Oscar Piastri, quien también aspira al título pero deberá recuperar ritmo en las prácticas libres 2 y 3 para afrontar la clasificación del sábado.

La actividad en Abu Dabi seguirá este viernes a las 10 con la segunda práctica libre, que será cubierta en vivo por la Agencia Noticias Argentinas, y donde los aspirantes al campeonato continuarán buscando la mejor puesta a punto para la carrera decisiva del domingo.