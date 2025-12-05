¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Norris primero Colapinto décimo

Lando Norris lidera la primera práctica del GP de Abu Dabi con Max Verstappen muy cerca

El piloto británico marcó el mejor tiempo en la primera tanda de ensayos libres, con solo ocho milésimas de ventaja sobre Verstappen y Charles Leclerc a 16 milésimas. Franco Colapinto finalizó décimo.

Por Redacción

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 10:03
Norris manda en Abu Dabi con Verstappen al acecho

En la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi, última fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, el piloto británico Lando Norris (McLaren) se impuso con un tiempo de 1:24,485. El joven corredor buscará este domingo consagrarse campeón por primera vez en su carrera.

Max Verstappen (Red Bull), uno de los principales contendientes al título, terminó muy cerca de Norris, a apenas ocho milésimas de segundo, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) también se mantuvo en la pelea con una diferencia de 16 milésimas respecto al líder.

El argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación y se ubicó en el décimo puesto, quedando a 370 milésimas del tiempo de Norris en el Circuito Yas Marina.

Durante esta primera práctica, varios pilotos de reserva participaron en la pista. Entre ellos, el mexicano Patricio O´Ward corrió para McLaren en lugar del australiano Oscar Piastri, quien también aspira al título pero deberá recuperar ritmo en las prácticas libres 2 y 3 para afrontar la clasificación del sábado.

La actividad en Abu Dabi seguirá este viernes a las 10 con la segunda práctica libre, que será cubierta en vivo por la Agencia Noticias Argentinas, y donde los aspirantes al campeonato continuarán buscando la mejor puesta a punto para la carrera decisiva del domingo.

