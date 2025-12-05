La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy de Washington tuvo un momento cargado de simbolismo: Lionel Scaloni, el entrenador que guió a la Selección argentina hacia la gloria eterna en Qatar, fue el encargado de entregar la Copa del Mundo, protegido por guantes blancos y bajo los aplausos de una sala colmada.

El acto marcó el inicio formal de la cuenta regresiva hacia la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Scaloni, como representante del vigente campeón, llevó el trofeo al escenario antes del inicio del sorteo, en una postal que rápidamente se volvió tendencia en redes.

“La recuerdo como una final inolvidable donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo siguió creyendo. Nunca pensamos que ese partido podía terminar mal”, expresó el técnico, evocando la conquista frente a Francia en 2022. “En 2026 intentaremos lo mismo: competir y no dar nada por perdido. Es lo que espera nuestra gente”.

Con la Copa ya en manos de la FIFA y el sorteo en marcha, Argentina aguarda por conocer su camino en un Mundial que tendrá formato ampliado y 48 selecciones, y que volverá a poner a prueba el sueño de defender la corona.