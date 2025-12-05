Un nuevo episodio de violencia de género terminó con una condena efectiva para un hombre que, en octubre del año pasado, volvió a agredir y amenazar a su expareja en San Martín de los Andes. Las agresiones se repitieron en apenas 24 horas y, como ya tenía una sentencia anterior por un hecho parecido, la pena se unificó y deberá cumplir tres años de prisión.

El juez que llevó adelante la audiencia consideró la situación de vulnerabilidad de la víctima, la violencia ejercida y los antecedentes del acusado. Por eso resolvió imponer un año y dos meses de prisión por los hechos recientes, y sumarle la condena condicional previa que tenía vigente. Así llegó a los tres años de cárcel de cumplimiento efectivo.

Los ataques ocurrieron el 13 y 14 de octubre de 2024, luego de discusiones que rápidamente escalaron. Primero, el hombre la tomó del antebrazo y le dejó un hematoma. Al día siguiente, volvió a atacarla: la golpeó en una pierna, la sujetó del cuello y la lastimó. Antes de irse, además, la amenazó de muerte.

Agresiones reiteradas

El agresor ya había sido declarado responsable durante el juicio de octubre por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, y por un episodio de amenazas. Su identidad se mantiene en reserva para evitar la identificación de la víctima.

Al finalizar el debate, el juez no dio por acreditada la desobediencia de una orden judicial que también había planteado la fiscalía.