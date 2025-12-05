Un nuevo episodio de inseguridad sacudió la zona céntrica de Villa La Angostura durante la madrugada de este viernes. En esta ocasión, delincuentes rompieron una de las vidrieras del local Foto Angostura, sustrayendo dos teléfonos celulares que estaban en exposición, además de otros objetos de menor valor.

La propietaria del comercio, quien se comunicó con Diario Andino, relató que los ladrones causaron importantes daños materiales, ya que la vidriera estaba construida con vidrio templado de alto costo. Este detalle refleja la violencia con la que se llevó a cabo el robo, un hecho que no solo generó pérdidas económicas por los artículos sustraídos, sino también por la rotura de la estructura.

“Los teléfonos que se llevaron no son de alta gama, sino modelos económicos que están disponibles en el mercado. Sin embargo, la rotura del vidrio tiene un valor mucho mayor para nosotros, ya que se trataba de un cristal muy costoso”, explicó la comerciante, visiblemente afectada por el hecho.

Lo que llamó la atención de los investigadores fue que en el lugar se encontraron restos de sangre, lo que sugiere que uno de los autores podría haberse cortado al intentar sustraer los elementos desde el interior de la vidriera. Este dato podría ser clave para esclarecer el caso y dar con los responsables del robo.

En estos momentos, los agentes de seguridad están revisando las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores y esclarecer los detalles del robo. Los investigadores también están analizando el modus operandi de los delincuentes y el posible vínculo con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la ciudad.