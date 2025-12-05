Durante la octava jornada del juicio por el asesinato de Juan Caliani, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) organizó este viernes una clase pública en las afueras de la Ciudad Judicial de Neuquén. La actividad tuvo como objetivo visibilizar la lucha por la justicia reparadora y defender la universidad pública, un espacio en el que el joven periodista militaba activamente.

El evento, convocado por la comunidad universitaria, llevó el mensaje claro: "Seguimos pidiendo justicia reparadora. Juan Caliani presente". La clase, dictada por Silvia Brouchoud, profesora de la UNCo y Secretaria General de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), tuvo como foco no sólo la defensa de la educación pública, sino también el recuerdo de Caliani, quien no solo era estudiante y militante, sino un ferviente defensor de los valores sociales que promueve la universidad.

"Defender la comunidad, los vínculos que nos sostienen, la preocupación por el otro, todo eso es también la universidad, y defender una causa como la de Justicia por nuestro compañero Juan Caliani", expresó Brouchoud durante su intervención. La clase pública se llevó a cabo frente al edificio del Poder Judicial, en un contexto marcado por la espera del veredicto final sobre los jóvenes que asesinaron a Caliani.

El periodista, quien fue militante activo de la agrupación CEPA, consejero superior y consejero directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, participó en diversas esferas sociales y deportivas, dejando un legado en la universidad y en la sociedad. En la última sesión Ordinaria del Consejo Superior de la UNCo, se aprobó por unanimidad una declaración en exigencia de "Justicia Reparadora" por el joven asesinado.

El juicio por el asesinato de Caliani, ocurrido el 1 de abril de 2024, está llegando a su fin, y se espera que la próxima semana se dicte la sentencia. Los dos adolescentes responsables del crimen, quienes aceptaron su participación en el homicidio mediante un juicio abreviado, enfrentarán la pena por el delito de homicidio en ocasión de robo. El crimen ocurrió cuando los jóvenes ingresaron a la vivienda de Caliani, ubicada en el barrio La Sirena, para robar.