Por sorteo, la Argentina quedó destinada a transitar un camino estadounidense en la primera fase de la Copa del Mundo 2026 focalizada en el Centro y el Oeste del país de América del Norte.

La primera parada, de no mediar cambios, será en la ciudad de Kansas, en la casa de los Chiefs, un famosísimo equipo de Fútbol Americano que tiene un estadio con capacidad para 76.500 espectadores, distante a 9.000 kilómetros.

Kansas, la casa de los Chiefs se teñirá de celeste y blanco para el estreno de la Argentina en el Mundial 2026.

El camino continuará por la espectacular California, en San Francisco, donde el Levi’s Stadium de la ciudad del Norte se abrirá de par en par para el cruce de la Albiceleste contra Austria el 22 de junio.

Con capacidad para 68.500 espectadores, habitualmente es la casa de los San Francisco 49ers en el Fútbol Americano. La distancia respecto a Buenos Aires es de 9.000 kilómetros.

San Francisco, el más pequeño de los tres asignados a la Argentina, pero California es un gran destino para los hinchas.

Cerrará en el estado de Texas, la ciudad de Dallas donde el ATT sirve habitualmente para los partidos de los Dallas Cowboys en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Moderno, fue inaugurado apenas hace cinco años y tiene una capacidad para 80 mil espectadores.

El de los Dallas Cowboy es el más moderno de todos los estadios de primera ronda para la Argentina.

Se supone que con Lionel Messi, Argentina jugará allí el 27 de junio contra Jordania. Distante a 8.500 kilómetros de la capital nacional, no será el cruce de mayor demanda para los agentes de viajes.

Precio promedio

Volando desde el país y con un sola noche de hotel, sin entradas, la salida a cada sede de Argentina en primer ronda está calculada en torno a los 3.000 dólares por persona. Siempre con una estadía austera de hotelería y en modo económico en cuanto a comida y paseos programados.

Los destinos son lejos y alguno puede sonar más atractivo que otro, pero lo que no ayuda para nada al fervor del pueblo futbolero es la magnitud de los rivales en primera ronda. Sólo la presencia de Messi puede llegar a dispara un gran interés en los partidos de junio por la costa Oeste y el Centro de Estados Unidos.