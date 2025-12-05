Lucas Pusineri se convirtió en el nuevo técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero de cara a la temporada 2026 en la Liga Profesional de la Argentina.

Con los ojos puestos en el sorteo del mundial que se concretó en Estados Unidos, los del Norte se movieron rápidamente para reemplazar a Omar De Felippe, responsable del título en Copa Argentina y el estreno en Libertadores para el Ferroviario. Sin embargo, apenas sellada la eliminación de los santiagueños en el Clausura a manos de Estudiantes de La Plata, el ex Independiente y Vélez dijo basta, desgastado después de un ciclo extenso y exitoso.

Omar De Felippe fue campeón de la Copa Argentina con Central Córdoba y lo llevó a la Libertadores.

Pusineri no viene de una buena segunda etapa en Atlético Tucumán. Su última salida del Decano hasta quedó desprolija con la dirigencia, pero el ex mediocampista sedujo a la dirigencia de Central Córdoba que confió en él para continuar afianzando a la institución en la elite.

Jugando como local en el Madre de Ciudades, el Albinegro viene de dos muy buenos años en el plano deportivo, sumando nombres de segunda línea en los equipos grandes, pero encontrando funcionamiento y oportunidades en la primera división.

Objetivos

Los desafíos que tiene por delante el club que ahora dirige Pusineri son la temporada doméstica, incluso la Copa Argentina donde ya supo ser campeón. No clasificó para la Sudamericana y terminó padeciendo la doble competencia.

Si bien cumplió una gran primera fase en la Libertadores, incluso derrotando al campeón Flamengo, el desgaste producido a partir de la doble competencia fue un costo alto para la institución que deberá volver a robustecer la bolsa de puntos en la anual.