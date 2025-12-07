El 2025 ya es historia, y luego de una épica definición que llegó hasta el último Gran Premio de la temporada y que consagró al inglés Lando Norris como campeón de la Fórmula Uno, ahora será momento de festejar para algunos, descansar para otros y trabajar pensando en el 2026.
Y es que la máxima categoría del automovilismo mundial entrará en un parate de carreras oficiales hasta marzo del 2026, ya que la primera fecha de la temporada 2026 está pactada para disputarse el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia como sede de la apertura del campeonato.
No obstante, primero habrá los tests de pretemporada, donde se verá por primera vez en pista los autos nuevos, desarrollados para el reglamento actualizado de la FIA. Dichas pruebas están pactadas para realizarse en Barcelona (26-30 de enero), de forma privada, y luego habrá otras dos en Bahréin (11-13 de febrero y 18-20 de febrero), ya formales.
Calendario de la Fórmula 1 2026
Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR
Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR
Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR
Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR
Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Jeddah) – 17-19 ABR
Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY
Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY
Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN
Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN
Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN
Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL
Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL
Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL
Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO
Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP
Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP
Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP
Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT
Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT
Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV
Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV
Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV
Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV
Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC
* Sujeto a homologación de la FIA