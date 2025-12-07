¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 08 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
CONFIRMACIÓN

Cuándo vuelve la Fórmula 1 tras el título de Norris, cómo será el calendario 2026 con Franco Colapinto como protagonista

Con el argentino confirmado en la escudería Alpine, ya están las fechas y escenarios para el año venidero.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 19:25
PUBLICIDAD
Franco Colapinto ya está confirmado para la temporada 2026, que ya tiene fechas y circuitos confirmados

El 2025 ya es historia, y luego de una épica definición que llegó hasta el último Gran Premio de la temporada y que consagró al inglés Lando Norris como campeón de la Fórmula Uno, ahora será momento de festejar para algunos, descansar para otros y trabajar pensando en el 2026.

Y es que la máxima categoría del automovilismo mundial entrará en un parate de carreras oficiales hasta marzo del 2026, ya que la primera fecha de la temporada 2026 está pactada para disputarse el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia como sede de la apertura del campeonato.

No obstante, primero habrá los tests de pretemporada, donde se verá por primera vez en pista los autos nuevos, desarrollados para el reglamento actualizado de la FIA. Dichas pruebas están pactadas para realizarse en Barcelona (26-30 de enero), de forma privada, y luego habrá otras dos en Bahréin (11-13 de febrero y 18-20 de febrero), ya formales.

Calendario de la Fórmula 1 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Jeddah) – 17-19 ABR

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC
* Sujeto a homologación de la FIA

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD