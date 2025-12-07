Petrolero Argentino de Plaza Huincul derroto por 79 a 76 a Club Plottier y se alzó con el segundo partido de la final de la zona Ascenso del PreFederal 2025 de básquet de categoría mayores varones y dejó la serie igualada. El primer partido había sido victoria de los Celestes por 74 a 56 y ahora el cruce está 1 a 1.

Fue un partido, que se jugó con "los dientes apretados". Los de la Comarca, sabían de antemano, que no había mañana, mientras para los visitantes, un triunfo significaba un premio más que importante.

El equipo de Sergio Bellandi -Club Plottier- ganó el primer cuarto 27 a 25, llegaron igualados en 50 a la mitad del juego y el 16 a 7 del tercer cuarto fue decisivo, los perdedores se quedaron con el último parcial por 19 a 13, pero no fue suficiente.

El goleador del ganador fue Matías Arias, con 15 puntos, que fue bien acompañado por Pablo Pérez (12), Patricio Rueda (12), Juan Daniel González (11) y Fernando Canales (10). Arias llegó a 10 rebotes y Juan Martín Cárdenas se lució con 8 asistencias. En la comparativa, Petrolero marcó diferencias en lanzamientos de dos puntos, terminó con un 66% (21-32) contra un 49% (17-35) del visitante. Las asistencias también fueron determinantes: 17-9.

Marco multitudinario en La Cueva y festejo interminable de sus fanáticos

Leandro Tapia, que había anotado 30 en el juego uno, volvió a ser el mejor de la cancha y el goleador del juego en Club Plottier, el alero marcó 32 puntos con un doble-doble, con 10 rebotes. También rindieron Gabriel Spinaci, con 9 más 11, y Mirko Saffe, con 13. Giuliano Peralta (3) anotó un triple que le puso muchos interrogantes al juego (78-76), pero un libre de Rueda sentenció la historia para Petro.

La definición está 1 a 1 y todo se resolverá en El Histórico, el miércoles 10 a las 21.30, de una serie que esta prevista al mejor de tres encuentros. El título significará el ascenso a la máxima categoría y la participación de la Liga Federal 2026, donde el campeón acompañará a Pacífico e Independiente de Neuquén capital, Centro Español de Plottier, Deportivo Roca, Pérfora de Plaza Huincul y Atlético Regina a la venidera temporada, mientras que el subcampeón se las verá con el perdedor de la llave entre Biguá y Del Progreso, por el octavo y último pasaje al torneo nacional.

Cabe recordar, Club Plottier llegará al último partido como invicto en su cancha y terminaron la fase regular con marca de 11 partidos ganados y uno perdido, ahora el récord es de 12 a 2, y las dos derrotas ante Petrolero Argentino. Los de Plaza Huincul con un buen récord en la divisional, con 14 partidos jugados, de los cuales, ganó 11 y perdió los tres restantes, dos ante su rival en la final y de visitante.