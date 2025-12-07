La agenda de Sesiones Extraordinarias enviada por el presidente Javier Milei incluye uno de los proyectos más ambiciosos de su gestión: una Reforma Integral del Código Penal, pensada para actualizar un sistema normativo vigente desde 1921 y endurecer el castigo a los delitos más frecuentes y graves.

La propuesta —elaborada por una comisión coordinada por el penalista Jorge Buompadre y presentada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona junto a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich— apunta a reorganizar y modernizar el derecho penal argentino.

Unificación normativa y penas más severas

Una de las transformaciones centrales es la unificación de toda la legislación penal. El texto pasará de 316 a 920 artículos, integrando el Código vigente y más de un millar de leyes penales sancionadas durante el último siglo. Con esto, el Gobierno busca eliminar contradicciones, vacíos y superposiciones.

La reforma incluye un endurecimiento generalizado de penas:

El homicidio simple podría alcanzar condenas de hasta 30 años .

Se agravan sanciones para delitos frecuentes como robos de celulares , entraderas , estafas piramidales y delitos viales .

Se incorporan mecanismos que apuntan al cumplimiento efectivo de las penas.

Delitos sin prescripción y nuevas figuras del siglo XXI

El proyecto propone ampliar la imprescriptibilidad más allá de los delitos de lesa humanidad. Bajo la nueva redacción, homicidios, abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico dejarían de tener plazos límite para ser investigados.

Al mismo tiempo, se incorporan figuras delictivas vinculadas a fenómenos contemporáneos:

Cibercrimen : fraude digital, ciberataques, intrusiones informáticas.

Manipulación de imágenes con Inteligencia Artificial , especialmente con contenido sexual.

Stealthing (retiro no consentido del preservativo).

Pornovenganza y secuestro virtual .

Crueldad animal sistemática.

La reforma también apunta de forma directa contra la corrupción. Según Bullrich, las penas para funcionarios públicos dejarán de ser “leves” y pasarán a ubicarse entre los niveles “graves y gravísimos”. Además, se incorpora el decomiso anticipado de bienes en causas vinculadas a hechos de corrupción.