A pesar de la remontada final, Fortaleza perdió en la última fecha del Brasileirao 4 a 2 ante Botafogo como visitante y de esta manera sentenció su descenso para el 2026.

El equipo del Norte que dirige Martín Palermo llegó a la 38ª jornada con una racha de cuatro victorias en serie y dependiendo de sí mismo al cierre que se jugó en el mismo horario para evitar especulaciones.

Con Sport Recife y Juventude ya condenados desde hace algunas jornadas, quedaban dos plazas más para la segunda categoría y allí una larga lista de equipos comprometidos en puntos, entre ellos el de Palermo, Inter de Porto Alegre, Santos y el Ceará.

El conjunto de Neymar ganó como local 3 a 0 ante Cruzeiro y se puso a salvo. Inter cumplió con la tarea como local derrotando a Bragantino 3 a 1 y el Vitoria también salió bien parado de su duelo ante San Pablo, a quien derrotó 1 a 0.

Ante este panorama, Fortaleza no tenía otra que ganar y terminó perdiendo, más allá del empate transitorio en el arranque del complemento 2 a 2. El Cuarto equipo que jugará en segunda será el Ceará que como local perdió contra Palmeiras 3 a 1.

Los hinchas de Fortaleza que llegaron a cancha de Botafago. El club del norte de Brasil descendió tras 7 años en la máxima categoría.

Palermo llegó al club con una situación deportivo muy comprometida, y aunque en base a victorias logró ilusionar a sus hinchas hasta el final, no pudo evitar la pérdida de la categoría.

Flamengo campeón

Flamengo hizo doblete y además de la Copa Libertadores se quedó con el prestigioso Brasileirao. Segundo terminó Palmeiras, mientras que Cruzeiro, Mirassol y Fluminense se clasificaron para el próximo certamen continental.

Botafogo y Bahía jugará la instancia preliminar de la Libertadores. San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Crinthians irán a la Sudamericana. Sport Recife, Juventude, Fortaleza y Ceará jugarán en la segunda división.