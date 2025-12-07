Este domingo, por el partido de ida de la final de la Reválida del Torneo Federal A 2025, Atlético de Rafaela se impuso por 1 a 0 a San Martín de Formosa. El gol lo marcó el exprimentado Lucas Albertengo. De ganar o empatar como local, el elenco santafesino el fin de semana venidero ascenderá a la Primera Nacional 2026.

El conjunto dirigido por Iván Juárez pegó primero en la final por el segundo ascenso. Con un golazo de taco de Albertengo, la visita se llevó el triunfo del estadio 17 de Octubre y está a un paso de cumplir el objetivo de la temporada.

En el primer tiempo, los comandados por Marcelo Rubino salieron a buscar la ventaja. Sin embargo, estuvieron algo apurados e imprecisos en la generación de juego. Sobre los 28 minutos, la Crema hizo pesar su jerarquía. Un lateral al área encontró a Albertengo, que aguantó la marca y definió de taco para convertir la única emoción de la tarde.

Tras el descanso, el local inclinó la cancha y fue con todo en busca del empate. Al punto que su entrenador empezó a desarmar la defensa y a poner futbolistas de ataque. Pero prácticamente no le generó peligro a Emanuel Bilbao. De hecho, los de Juárez generaron peligro, sobre todo con pelotas paradas. Así lo tuvo primero Facundo Affranchino, que no pudo empujar una pelota que le bajó Matías Martínez tras un tiro libre. En otro centro cerrado, Tadeo Marchiori exigió a Kevin Humeler.



La más clara estuvo cerca del final y fue para la Crema, cuando Juan Martín Capurro dejó cara a cara a Damiano Jaime con Humeler, pero el arquero se hizo enorme y le tapó la definición en el mano a mano. En el rebote, la visita se también se perdió el 2 a 0. Diego Novelli pitó el final y Rafaela dio un paso más hacia la Primera Nacional. Con un empate en su estadio, la próxima semana, volverá a la segunda categoría del fútbol argentino tras un año.