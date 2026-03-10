El actor y cantante Benjamín Amadeo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras el nacimiento de su segundo hijo junto a su pareja Martina. La noticia fue anunciada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde compartió una tierna publicación para presentar al nuevo integrante de la familia.

En el posteo, Benjamín Amadeo reveló que el bebé se llama Pacífico Amadeo, un nombre que no pasó desapercibido entre sus seguidores y rápidamente despertó curiosidad. El artista acompañó la imagen del recién nacido con un mensaje cargado de emoción y humor que recibió miles de reacciones.

“Bienvenido Paquito. Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del rojo y argentino. Madre y bebé 100 puntos. Estamos rebalsados de amor”, escribió Benjamín Amadeo en su cuenta oficial, dejando ver la enorme alegría que atraviesa junto a Martina en este momento tan especial.

El pequeño Pacífico se suma así a la familia que ya integraba Andes, la hija mayor de Benjamín Amadeo. La llegada del nuevo bebé generó una gran emoción entre los seguidores del actor, quienes lo felicitaron por esta etapa familiar que comparte con su pareja Martina.

El nombre elegido para el niño llamó especialmente la atención por su originalidad. Pacífico proviene del latín pacificus y tiene un significado profundamente simbólico: se interpreta como “el que trae paz”, “el que busca la paz” o incluso “pacificador”.

Este significado está vinculado a valores muy apreciados como la calma, la serenidad y la armonía. Por eso, muchas personas destacan que el nombre Pacífico transmite una idea de equilibrio emocional y tranquilidad, conceptos que suelen ser importantes al momento de elegir cómo llamar a un hijo.

Además de su carga espiritual, el nombre también evoca una sensación de paz y estabilidad, algo que muchas familias desean proyectar para la vida de sus hijos. En el caso de Benjamín Amadeo y Martina, la elección de Pacífico refleja un estilo muy personal a la hora de nombrar a sus hijos.

Mientras tanto, Benjamín Amadeo continúa recibiendo mensajes de cariño de colegas, amigos y seguidores que celebran este momento tan especial. Con la llegada de Pacífico Amadeo, el artista suma una nueva alegría a su vida familiar y vuelve a emocionar a su público con esta feliz noticia.