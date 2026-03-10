Intento de robo y fuga en plena madrugada

Un intento de robo en un complejo de departamentos del barrio Huiliches terminó con tres personas demoradas y una motocicleta secuestrada durante un operativo policial que se desarrolló en las primeras horas de este lunes.

El procedimiento comenzó alrededor de las 6:25, cuando un llamado telefónico alertó sobre la presencia de cuatro personas que se movilizaban en dos motos de 110 centímetros cúbicos y que habrían ingresado a un complejo habitacional con intenciones de cometer un delito.

Efectivos de la Comisaría 21°, con jurisdicción en el barrio Melipal, se dirigieron al lugar tras la denuncia.

Intentaron escapar cuando llegó la Policía

Cuando los uniformados arribaron al complejo, varios de los sospechosos intentaron huir.

Tres jóvenes fueron demorados en el lugar, mientras que un cuarto involucrado logró escapar en una motocicleta antes de ser alcanzado por los efectivos.

Durante la inspección del predio, el personal policial detectó daños en el portón de acceso al complejo, lo que reforzó la hipótesis de un intento de robo.

La moto de la fuga volvió al lugar

El episodio tuvo un giro inesperado minutos después del procedimiento inicial.

Mientras los policías continuaban con las actuaciones en el complejo, dos mujeres llegaron al lugar en una motocicleta de características similares a la que había utilizado el hombre que escapó.

Ante esa situación, los efectivos demoraron a una de las mujeres y secuestraron el rodado para avanzar con la investigación.

Investigación en marcha

Con las tres personas demoradas y la motocicleta incautada, la Policía inició las diligencias correspondientes para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y determinar cómo se organizó el intento de ingreso al complejo.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 21°, que intervino tras el alerta recibido en las primeras horas de la mañana en el barrio Huiliches.