Otro partido de básquet en la región deja una imagen poco feliz, en la segunda final del Prefederal, Pérfora superaba a Pacífico como local, pero a poco menos de 2', un hincha local agredió a un jugador de la visita, provocando la no constancia del juego.

Ganaba el verde 81-74 a falta de 1,54 para que termine el juego, Vicentin marca un doble necesario para Pérfora que buscaba igualar la serie final pautada a 5 juegos, y dónde Pacífico ganó de local el primero.

Con el doble convertido, bajo el aro hubo un forcejeo de Rossi y Maranguello, dónde el jugador Decano termina en el piso; la pelota cae en manos de un hincha quien la devuelve con fuerza y la intensidad clara de golpes al rival. Este recibe el pelotazo y queda tendido en el suelo.

El juego estuvo varios minutos paralizado hasta que el plantel y dirigentes de Pacífico decidieron abandonar el campo de juego, y posteriormente el estadio, con jugadores rivales y autoridades dentro del mismo.

Ante los hechos y las medidas tomadas, ambos clubes sacaron un comunicado, Pérfora adjudicándose el triunfo, mientras que Pacífico manifiesta la suspensión del juego por falta de garantías luego de la agresión. "Los afectados fueron atendidos por el equipo médico y se encuentran fuera de peligro" concluyó.

Por lo pronto, el tribunal de disciplina dará su fallo a base de las pruebas entregadas por ambos clubes, pensando en la continuidad de la final , que tendría su tercer capítulo en la capital neuquina.