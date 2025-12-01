EL Prefederal de básquet ya tiene sus finalistas. Perfora superó a Independiente en La Caldera 82-75, se quedó con la serie 2-1 de la segunda semifinal, y defenderá el título en la definición ante Pacífico, que había dejado en el camino previamente a Español.

En una llave donde se terminó jugando a puertas cerradas en la capital neuquina por los hechos de violencia provocados entre ambos parcialidades en las afuera del estadio, y un vibrante duelo entre dos de los mejores equipos del torneo, fue el verde de Plaza Huincul quien se quedó con el boleto a la gran final, a base de una sólida defensa bajo el aro, un buen trabajo de Candia y Vicentín, 26 y 20 puntos respectivamente.

Los parciales fueron de 24.21 y 20-24, para cerrar la primera mitad favorable a la visita 44-45. En el tercero el equipo de Claris estiró diferencias y dejó casi sin gol a su rival con un 11-16, que confirmó en el último parcial, donde siempre estuvo arriba en el marcador, y controló a Marcón bajo el poste.

ante la ausencia de Base, Paredes se hizo cargo del juego del rojo- Foto Pablo Chagumil

Ahora la definición de la competencia será ante Pacífico, quien terminó 1 de la fase regular, y que en semifinales doblegó en dos juegos a Centro Español, el último con un desenlace vibrante de 75-71 el pasado miércoles en El Templo de Plottier.

Los dos equipos que en el la previa iniciaban como candidatos, terminan llegando a la definición que iniciará el viernes en el Viejo Ramírez y que será al mejor de 5 juegos, con formado de uno por escenario. El domingo 7 será el segundo en Plaza Huincul y el 12 volverá a la capital neuquina. 14 y 19 el cuarto y quinto.

Pacífico ganó a dos juegos y jugará nuevamente una final de Prefederal

Regina y Roca se metieron al Federal

En los juegos por la permanencia, Atlético Regina superó en casa a El Biguá por 73-55 y cerró la serie por 2-1, quedando en la sexta colocación y no solo manteniendo su ligar en la zona campeonato, sino logrando la plaza para la Liga Federal 2026.

Misma situación para el Deportivo Roca, quien en el clásico de la Ciudad se impuso a Del Progreso 79-75, y cerró su participación con la permanencia y la plaza para la Liga.

Ahora Biguá y Del Progreso jugarán la final por el descenso al mejor de tres juegos. El ganador quedará en zona de promoción, mientras que el perdedor descenderá a la zona ascenso 2026.

La final de la zona ascenso también está confirmada e iniciará el jueves donde se verán las caras Club Plottier ante Petrolero Argentino. El campeón asciende y jugará Liga Federal, mientras que el perdedor jugará la promoción buscando ambos cupos para el 2026.