Torneo Apertura 2025: confirmaron días y horarios de los octavos de final

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional entra en su etapa de definición, conocidos los clasificados de los dos grupos, ahora llegó el momento de los playoffs con camino desde los octavos de final, donde ya se conocen días y horarios.

En una atractiva definición, donde se determinaron los cruces en los últimos juegos, Argentinos Junior y Rosario Central quedaron como líderes de la zona A y B, siendo quienes tendrán las localías fijas hasta las semifinales, sabiendo que la gran definición será en Santiago del Estero.

Desde la AFA dieron a conocer cuando se jugará cada cotejo, teniendo en cuenta el pedido de River de poder jugar el lunes, ya que el jueves tiene partido de Copa Libertadores.

San Lorenzo vs. Tigre será el primer juego y el que abrirá los octavos de final, será el sábado a las 14 en el Nuevo Gasómetro. El mismo día se enfrentarán Rosario Central vs. Estudiantes, desde las 16.30 en el Gigante de Arroyito.

La Academia buscará los cuartos en el Cilindro ante el Calamar

El sábado tendrá dos juegos más, donde Racing recibe a Platense, desde las 18.45 en el Cilindro de Avellaneda. Y posteriormente Boca en La Bombonera se verá con Lanús desde las 21hs.

El domingo tendrá tres juegos, Independiente vs. Independiente Rivadavia de Mendoza a las 15.30 en el Libertadores de América. Argentinos vs. Instituto jugarán desde las 18 en La Paternal, mientras que Huracán recibe Riestra a las 20.30 en el Ducó.

Los octavos de final cerrarán el lunes, donde River vs. Barracas Central, se verán las caras a partir de las 20 en el Monumental.

En caso de igualdad, el pase se define desde los 12 pasos, excepto la final que será con Alargue.