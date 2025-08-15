Rolando Figueroa destacó la inversión y ejecución de obras en la provincia

El gobernador Rolando Figueroa destacó este viernes el “pacto de gobernanza” firmado con los intendentes que permitió coordinar responsabilidades y potenciar la ejecución de obras en toda la provincia.

“Esto nos dio el marco adecuado para separar las obras con distintas responsabilidades, pero a su vez colaborar entre nosotros”, afirmó Figueroa, durante la inauguración de 70 nuevas cuadras de asfalto en el barrio Villa Ceferino, en Neuquén capital.

El mandatario destacó que el plan de asfalto que impulsa el municipio capitalino, permite llevar además los servicios básicos a los barrios y destacó el trabajo conjunto para mejorar los accesos a la capital de Neuquén. Recordó también que surgieron demoras porque hay sectores que faltan completar el traspaso formal de rutas nacionales a la administración neuquina.

Por otra parte, Figueroa enfatizó que las inversiones provinciales en obras de infraestructura fortalecen el desarrollo y mejoran la calidad de vida de los neuquinos.

“Esto es un motivo de orgullo de los neuquinos, y creemos que responde a una forma de vida en la cual el Estado está muy presente ayudando. También hay mucha participación privada, pero siempre el iniciador de todo esto como motor son los estados municipales, el estado provincial, y esto nos va edificando una nueva provincia”, expresó el mandatario provincial.

“Los neuquinos tenemos toda la potencialidad para seguir edificando una provincia que crece cuatro veces más que el resto del país”, remarcó.



