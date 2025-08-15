Pitty la Numeróloga presagió cómo la irá en el amor a Evangelina Anderson tras separarse de Demichelis

La mitad de este 2025 trajo cambios significativos para Evangelina Anderson, luego de anunciar su separación de Martín Demichelis, con quien compartió 18 años de relación y formó una familia con tres hijos. Esta etapa de transición no solo implica ajustes personales, sino también nuevas oportunidades y desafíos en el plano emocional. Ante esto, apareció la intervención de Pitty la Numeróloga, quien se animó a lanzar sus presagios sobre cómo serán los próximos meses para ella, sobre todo en el ámbito amoroso.

Durante una charla con Los Profesionales de Siempre, Pitty la Numeróloga explicó cómo la rama que ella representa interpreta la energía de este 2025 y cómo impacta en la vida de Evangelina: “Algo pasó… 2025, 2+0+2+5 te da nueve, que marca el final. Se terminan los ciclos, y más cosas que van a pasar en septiembre, que es el mes nueve. No es el final para todos, cada uno tiene su propio cielo y nombre, que tiene una cantidad de letras y su propia fecha de nacimiento”.

Para la especialista, determinar si alguien está atravesando un momento de cierre de ciclo requiere sumar el día, mes y año de nacimiento. “Si te da 9 en este año, que es un año de finalización de ciclo, puede ser que se deje a la pareja, al trabajo o a la carrera”. Además, anticipó que septiembre será un mes clave: “Va a haber más separaciones y más ciclos terminados”.

De esta manera, ella también analizó específicamente a Evangelina Anderson y cómo su destino numérico se vincula con la etapa que enfrenta: “Eva tiene, en su destino, el número 6, que dice que su trabajo más importante es escribir su propia historia y no la de su familia. Son personas que vinieron a casarse, a tener hijos y a formar una familia. Ella tiene ciclos cada seis años y, justamente, antes de que cumpla años, hay un ciclo terminado”.

A pesar de que el mensaje refleja un período de ajustes y despedidas, la numeróloga también ofreció una mirada esperanzadora para la modelo en lo que respecta al amor: “Ojalá fuera de otra forma la realidad, pero creo que este año es un año en el que se va a poder reconectar con ella nuevamente. Va a tener muchos candidatos, más allá de su belleza”.

Aunque Pitty la Numeróloga no dio detalles precisos sobre el futuro sentimental de la modelo, dejó entrever que Evangelina Anderson será muy buscada tras confirmarse su separación de Demichelis, por lo que no se descarta un nuevo amor. La predicción apunta a un 2025 de transformaciones: un tiempo que marca el cierre de una etapa importante, pero que al mismo tiempo abre la puerta a nuevas experiencias, vínculos y oportunidades que podrían redefinir su vida personal y emocional.