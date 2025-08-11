Más de 850 personas participaron de la carrera Evolucionando en Plottier

La ciudad de Plottier vivió una verdadera fiesta del deporte con la realización, con rotundo éxito, de una nueva edición de la carrera inclusiva Evolucionando. Con la participación de más de 850 personas, se consolidó como la jornada más concurrida hasta ahora, con la presencia de 183 niñas y niños en la categoría Kids, marcando un momento especialmente emotivo e inclusivo.

La actividad combinó disciplinas recreativas, deportivas y lúdicas, con un enfoque claro en la integración, el acompañamiento en el crecimiento personal y el desarrollo comunitario. La jornada fue organizada por la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, con el acompañamiento de la municipalidad de Plottier.

“Con esta edición de Evolucionando alcanzamos un nuevo récord de participación, un verdadero orgullo provincial. Ver a más de 850 personas comprometidas, y sobre todo a 183 infancias en la categoría Kids, reafirma nuestra convicción: el deporte y las actividades formativas son herramientas poderosas para construir comunidad, fortalecer vínculos y promover el bienestar desde las edades más tempranas, por eso celebramos las decisiones de nuestro gobernador Rolando Figueroa y de la ministra Julieta Corroza de acompañar estas iniciativas”, enfatizó María Fernanda Villone, secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana.

También acompañaron la actividad el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, entre otros.

Desde la dirección de Accesibilidad para Personas con Discapacidad se trabaja activamente para fomentar la inclusión en las actividades físicas, deportivas y recreativas: su objetivo general es garantizar la plena accesibilidad, orientando estas propuestas a mejorar el desarrollo integral de todas las personas.

A través de políticas públicas y acciones en territorio distribuidas en las siete regiones de la provincia, se busca fortalecer la participación de personas con y sin discapacidad, promoviendo un entorno deportivo inclusivo y accesible para toda la comunidad.

Se destacó que esta jornada marca un hito en la historia de Evolucionando, ratificando el crecimiento no solo en escala, sino también en impacto social y sentido de pertenencia, fortaleciendo el tejido comunitario a través del deporte.