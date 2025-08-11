¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 11 de Agosto, Neuquén, Argentina
Crecen los casos de estafas en alojamientos de San Martín de los Andes

La Asociación Hotelera Gastronómica de la localidad (AHGSMA) advierte sobre un aumento de estafas en alojamientos durante la temporada invernal y ante la proximidad del Tetratlón Chapelco. Qué se recomienda para no ser víctima.

Por Nicolás Alvarez
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 20:07
Con la llegada de turistas para la temporada invernal y el evento deportivo Tetratlón Chapelco, se registran nuevos casos de estafas relacionadas con alojamientos no habilitados en San Martín de los Andes.

La Asociación Hotelera Gastronómica de la localidad (AHGSMA) alertó sobre la modalidad de estafa que circula principalmente en redes sociales y plataformas online, donde supuestos alojamientos solicitan transferencias de dinero para reservar.

¿Cómo operan las estafas?

Tras el contacto inicial, las personas que ofrecen alojamientos fraudulentos piden a los turistas un pago por transferencia bancaria para reservar. Sin embargo, al llegar a la ciudad, los viajeros descubren que el alojamiento no existe o no coincide con las imágenes publicadas.

Además, los estafadores eliminan sus perfiles en redes y bloquean sus números telefónicos, imposibilitando el reclamo. En consecuencia, los turistas quedan sin alojamiento y pierden el dinero depositado.

Recomendaciones de la AHGSMA para turistas

La AHGSMA enfatiza la importancia de reservar únicamente en alojamientos autorizados y registrados ante la Municipalidad de San Martín de los Andes. Estos establecimientos cumplen con normativas de seguridad y ofrecen garantía de reserva efectiva.

El listado oficial de alojamientos habilitados y miembros de la AHGSMA está disponible en:
http://smandeshoteles.com.ar/es/partners?activation=3

