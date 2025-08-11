Ballena franca austral derriba a una persona en tabla en Rada Tilly

En los últimos días se difundió un video que muestra a una persona practicando stand up paddle muy cerca de un grupo de ballenas en el mar de Rada Tilly, sobre el Golfo San Jorge. En la grabación, capturada por el fotógrafo Diego Cabanas con un dron, una de las ballenas pasa justo por debajo de la tabla y la toca con la cola, lo que desestabiliza al deportista y lo hace caer al agua.

Este hecho ocurre en una zona donde existen áreas protegidas y leyes que prohíben el acercamiento a las ballenas en su entorno natural. Actualmente, Rada Tilly se encuentra desarrollando un proyecto turístico para el avistaje responsable de ballenas.

El especialista en fauna, Víctor Fratto, señaló a Jornada que este tipo de incidentes no son fortuitos: “No creo que sea un encuentro casual. La ballena sale a respirar y la persona que hace stand up tiene que saber que está yendo hacia un lugar donde hay ballenas”.

Fratto advirtió sobre los peligros de acercarse demasiado a estos mamíferos: “No pasa nada hasta que pasa. Acercarse de esa manera en una tabla o kayak a una ballena puede ser riesgoso, porque el animal puede hacer un movimiento brusco”.

El episodio subraya la importancia de respetar las normativas de protección y mantener la distancia para preservar la seguridad tanto de las personas como de las ballenas.